Trois mules débarquent à Gillot : Deux informations judiciaires ouvertes en vue de démanteler des réseaux

Trois mules ont été interpellées à leur arrivée à Gillot ces deux dernières semaines. Si l'une d'entre elles sera jugée lundi prochain en comparution immédiate, les deux autres ont été placées en détention provisoire dans le cadre de deux informations judiciaires distinctes confiées à un juge d'instruction dionysien en vue d'arrêter les commanditaires et de démanteler des réseaux. Une information Zinfos974. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 12 Mai 2023 à 18:50

Une fois n'est pas coutume, deux mules débarquées à l'aéroport de Ste-Marie ont été placées en détention provisoire dans le cadre de l'ouverture de deux informations judiciaires distinctes, la semaine dernière et cette semaine. La première transportant des quantités record, entre autre 1 kg de cocaïne, et un nouveau produit plutôt rare à La Réunion mais qui pourrait se développer à l'avenir et faire des ravages auprès des consommateurs.



L'efficacité des policiers dans cette affaire a permis d'arrêter deux complices immédiatement, le duo également écroué pour la poursuite des investigations. Selon nos informations, un troisième individu largement impliqué dans ce trafic managé depuis la métropole serait activement recherché.

Ce vendredi, un autre suspect pris en flagrant délit de transport de stupéfiants a été mis en examen et écroué toujours dans le cadre d'investigations supplémentaires menées par les services de la STPJ, le Service territorial de police judiciaire, qui devrait vraisemblablement permettre de confondre les co-auteurs sur place.



Lundi prochain, c'est un individu qui devrait comparaitre devant la chambre des comparutions immédiates. Interpellé en début de semaine à son arrivée de Paris, l'homme transportait de la cocaïne qu'il avait ingérée.