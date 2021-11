Trois morts dans le naufrage d'un kwassa kwassa, dont un français

Mi-octobre dernier, une barque, avec à son bord 19 personnes, quittait Nosy Be, au nord de Madagascar, afin de rejoindre de façon clandestine l'île de Mayotte.



Mais suite à une avarie, le bateau s'est retrouvé à la dérive en pleine mer, sans eau ni nourriture.



L'embarcation de fortune, à bord de laquelle se trouvait un couple de Français, dont la présence à bord est pour l'heure inexpliquée, et leur fillette, aurait erré pendant une dizaine de jours. La Française, ainsi que l'enfant d'un couple malgache, sont décédés. Les parents auraient tout fait pour conserver les corps avant de se résoudre à les mettre à la mer. Le capitaine se serait noyé. Lesté de deux jerricans, il aurait tenté d'aller chercher du secours à la nage.



C'est finalement le Comité de surveillance maritime côtière (CSMC) de Madagascar qui a été alerté par un navire de la MSC, détaille la presse malgache. Ce mardi, le kwassa kwassa a été retrouvé au large de Nosy Be avec 16 survivants à son bord, et une passagère sans vie. Tous ont été hospitalisés et devraient être entendus lorsque leur état de santé le permettra.

Curieusement, deux des passagers étaient pourvus de passeports français.