Trois mineurs interpellés 4 mois après avoir vandalisé l'école des Makes

Pour avoir participé à plusieurs vols et dégradations dans l'école Paul-Hermann située dans le quartier des Makes à St-Louis entre juin et juillet 2018, trois mineurs ont été mis en examen par un juge des enfants. Ils ont fait l'objet d'une convocation en justice pour répondre de leurs actes.



Durant ces deux mois, plusieurs individus s'étaient introduits dans l'établissement scolaire pour commettre plusieurs actes de vandalisme, incendiant notamment une photocopieuse et une armoire. Un incendie qui provoquera de nombreux dégâts dans une salle de la direction de l'école.



Montant estimé de ces préjudices : plus de 30.000 euros.



Les gendarmes en charge de l'enquête ont fait le rapprochement entre ces dégradations et un vol avec effraction commis dans une habitation voisine. Là aussi, les jeunes auteurs avaient également tenté d'incendier un canapé.



À l'issue de leurs recherches, les militaires ont donc interpellé trois mineurs qui ont reconnu leur implication lors de leur garde à vue.