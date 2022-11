A la Une . Trois militaires tombent pour un trafic de tabac à chicha caché à bord du Floréal

Par IS - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 12:12

Plus de 300 kg de tabac à chicha, c'est ce qui a été découvert à bord du Floréal en juin 2019. Pas de chance, le carton dans lequel se trouvaient les boîtes était tombé à l'eau. Trois marins avaient été soupçonnés d'avoir acheté la marchandise lors d'une escale de la frégate de surveillance et d'envisager de le revendre à La Réunion. Deux d'entre eux avaient acquis 143 kg chacun et le troisième 36 kg.



Le commandant de bord avait pris des sanctions et le trio avait effectué une douzaine de jours en geôle ainsi que l'a détaillé ce vendredi matin leur avocate qui défendait leurs intérêts devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis.



Les trois mis en cause âgés entre 26 et 31 ans avaient indiqué lors de l'enquête interne que le tabac était destiné à leur consommation personnelle et aux amis qui souhaitaient consommer avec eux.

Ils n'avaient donc aucune intention de revendre mais une recherche effectuée par l'un d'entre eux sur le net avait éveillé des soupçons. Le suspect avait cherché quels étaient les prix du produit à la revente.



Les faits avaient fini par être reconnus, ce qu'a confirmé leur avocate au cours de l'audience. Le conseil a cependant attiré l'attention du tribunal sur la somme réclamée par les douanes, trop importante à son goût. "Environ 500 tonnes de tabac de contrebande circule chaque année dans le département. Pour le tabac à chicha, c'est plutôt 70 euros/kg que devrait réclamer les douanes".



Le tribunal n'a pas fait droit à cette demande. Les prévenus sont condamnés à 3 mois de prison avec sursis et 82.320 euros d'amende douanière.