Trois jeunes incarcérés pour une longue série de home jacking dans l'ouest

Trois jeunes majeurs d'à peine 20 ans comparaissaient devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de home jacking. Après une enquête minutieuse, les gendarmes de l'ouest ont mis fin à une longue série de vols dans des habitations. Les trois prévenus écumaient les habitations de l'ouest et, malgré leur jeune âge, étaient très bien organisés. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 15 Décembre 2020 à 01:05 | Lu 92 fois

Ce lundi 14 décembre, dans le cadre de la comparution immédiate, trois jeunes majeurs devaient répondre de faits de vols, plus précisément de home jacking. Des home jacking Particulièrement bien organisés malgré leur très jeune âge : ils repéraient leurs cibles en attendant calmement le moindre faux pas des propriétaires - portes et baies vitrées légèrement ouvertes par exemple - pour pénétrer dans les habitations afin d'y dérober des objets de valeur. Ils sévissaient depuis plusieurs mois dans les communes de l'ouest de l'île.



Alors que les propriétaires étaient endormis, ils avaient également pris pour habitude de repérer les clés de voiture lors de leurs courtes, mais efficaces visites de courtoisie. Il convient sans doute, avec pareille activité, de ne pas rentrer à pied à l'issue des larcins.



Les trois voleurs présumés, qui comparaissaient en état de récidive, ont préféré demander un délai pour préparer leur défense. La liste des préventions qui leur est imputée étant longue comme le bras, il apparaît qu'ils ont été plutôt bien avisés. En effet, compte tenu du nombre de vols commis et de parties civiles qui réclament justice, les peines prononcées pourraient être lourdes lors du délibéré.



Le tribunal a accédé de droit à leurs demandes de renvoi et, afin de prévenir le risque de renouvellement des infractions, a décidé de les maintenir en détention provisoire jusqu'au 18 janvier 2021, date de la prochaine audience.



