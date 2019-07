Trois jeunes harceleurs interpellés à Saint-Louis

Ils ont entre 16 et 17 ans, et font l’objet d’une plainte pour menaces, intimidations et violences. Leur victime, un autre adolescent, aurait subi leur acharnement depuis un certain temps.



Mais le trio de harceleurs a finalement été arrêté hier par les gendarmes, puis placé en garde à vue comme l'indique le JIR. S’ils ont été ensuite libérés, ils devront répondre de leurs actes devant la justice des mineurs au mois de septembre prochain.