Trois jeunes du centre d’éducation motrice de l’ASFA s’envolent pour la 3e édition nationale autour du BAO PAO

Chaperonnés par deux accompagnateurs, Jean-Yves Maillot et Kelly Lavernay, trois jeunes du centre d’éducation motrice (CEM) – Brandon, Mustoifa et Aroihmane - de l’Association Saint-François d’Assise (ASFA) porteront les couleurs de La Réunion lors de la 3e édition des rencontres nationales autour du BAO PAO (Baguette Assisté par Ordinateur de l'association la Puce A L'Oreille) à Pierrelatte (Auvergne Rhône-Alpes). Il s'agit d'un voyage pédagogique et culturel, sous le signe de l’inclusion. Lee communiqué de l'ASFA : Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 à 09:59

Organisée par l’Association La Puce à l’Oreille, elle se déroulera ce 13 et 14 septembre à Pierrelatte (Auvergne Rhône-Alpes). Pour l’ASFA, qui est la première structure sur l’île à bénéficier d’un BAO PAO et à se rendre en métropole pour l’édition 2022 de cet événement culturel, ce sera l’occasion pour ces jeunes de s’ouvrir au monde et de découvrir les possibilités musicales offertes par cet instrument. "L’inclusion des personnes en situation de handicap par la culture est un engagement fort au sein du CEM", confie Jean-Yves Maillot, aide médico-psychologique et porteur du projet au sein du CEM.



"Nous sommes ainsi heureux de pouvoir accorder à nos jeunes l’opportunité de participer à un tel événement où ils auront l’occasion de rencontrer et d’échanger avec d’autres personnes qui partagent la même passion qu’eux. Il est important de leur faire sentir qu’ils peuvent eux aussi prendre part à des prestations artistiques et être sous les feux des projecteurs le temps de deux journées. Avec Kelly, nous espérons faire vivre à ces jeunes un voyage mémorable et inoubliable", soutient Jean-Yves Maillot.



Le programme des rencontres nationales autour du BAO PAO s’annonce riche et varié. Au cours des deux journées, les institutions présentes participeront à plusieurs activités artistiques autour du BAO PAO : concerts, spectacles, battles entre délégations issues de régions et d’établissements du territoire national... La délégation réunionnaise prévoit de régaler les participants avec, entre autres, une reprise de "Kaskavel".



Pour l’Association La Puce à l’Oreille, qui a créé le BAO PAO, cet instrument d’expression musicale pour les personnes en situation de handicap, ces rencontres nationales ont pour but d’offrir une expérience enrichissante et valorisante. Elle se dit enthousiaste à l’idée de célébrer sa 3e édition aux côtés de personnes qui les ont tant inspirés. L’ASFA salue ce partenariat et encourage ces initiatives qui aident à changer les regards sur le handicap.











