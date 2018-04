Trois interventions en montagne ce samedi

Dès le matin, vers 11 heures, le PGHM a été appelé pour venir en aide à un jeune homme de 17 ans. Le garçon qui parcourait un sentier de Piton Saint-Leu en VTT a chuté. Résultat: une fracture aux vertèbres. Il a ainsi du être transporté au CHU de Bellepierre.



Quelques heures plus tard c'est au coeur du cirque de Mafate que les gendarmes sont venus porter secours à un randonneur de 20 ans. Ce dernier souffrait d'un traumatisme à la cheville. Il a dû être médicalisé.



Enfin, c'est toute une famille qui avait perdu son chemin à la Plaine des Palmistes. Obnubilés par la cueillette de goyaviers, un homme, accompagné de sa fille de 8 ans et de sa mère de 72 ans ont perdu l'orientation de leur sentier, peut-être également dû au passage de Fakir. Plus de peur que de mal, la petite famille a pu être géolocalisée grâce au téléphone portable du père. Choqués mais indemnes, ils ont été héliportés.