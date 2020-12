Faits-divers Trois gendarmes tués : ​ L’auteur "extrêmement déterminé à faire un carnage"

Vendredi 25 Décembre 2020

Trois gendarmes ont perdu leur vie mercredi dans le Puy-de-Dôme. L’attention est désormais tournée vers l’auteur, Frédérik L., un ancien militaire "surarmé" et préparé, selon l’AFP. Pour le procureur de Clermont-Ferrand en charge de l’enquête, le père de famille de 48 ans était "extrêmement déterminé à faire un carnage".



Sur son corps : un gilet pare-balles, une pistolet Glock, un fusil d’assaut équipé d’un silencieux, quatre couteaux et un système de visée laser. Dans sa maison incendiée se trouvaient plusieurs centaines de douilles. Pratiquant de tir sportif et adepte des stages de survivalisme, Frédérik L. aurait aussi été un catholique extrémiste persuadé de la fin du monde.



Pour rappel, il menaçait sa femme qui s’était réfugiée sur le toit d’une maison. C’est elle qui a alerté les forces de l’ordre. Mais lorsque les gendarmes sont arrivés, le forcené leur a asséné des coups de fusil, tuant trois et blessant un quatrième. La femme et son enfant avaient pu être mis en sécurité. Lui avait pris la fuite au volant de son 4x4 avant de perdre le contrôle et plonger sur le côté à flanc de colline. Il semblerait qu’il se soit suicidé à l'aide d'une de ses armes.



Les autopsies et auditions révèleront davantage prochainement.