Trois fois moins de baleines identifiées cette saison

Le traitement des données collectées pendant la saison baleines 2019 a été finalisé par Globice. Au total, 84 baleines à bosse ont finalement pu être photo-identifiées de façon fiable de début juin à fin septembre.



L'année dernière ce chiffre s'établissait à 280, soit 3,3 fois plus. "Sensiblement meilleur que le bilan provisoire diffusé fin août, ce résultat confirme malgré tout une présence très timide, en ligne avec les faibles observations constatées partout ailleurs dans l'hémisphère sud", indique le Groupe local d'observation et d'identification des cétacés.



Pour l'heure, les causes des variations de fréquentations d'une année sur l'autre restent un mystère. "Une interrogation qui n'en finit pas de faire spéculer les chercheurs sur les causes de cette moindre présence dans les eaux tropicales", note l'association. En attendant, on ne peut qu'espérer qu'elles seront plus nombreuses l'année prochaine !