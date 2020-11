Trois élèves du lycée de Bras-Panon poursuivis pour apologie du terrorisme : Mais où sont les parents ?

Un mois après l'assassinat horrible de Samuel Paty, professeur à Conflans Sainte-Honorine, suite à un cours sur la Liberté d'Expresion (dont il y aurait beaucoup à dire) , Il semblerait que cette tragique "punition" ait fait des émules à La Réunion le 10 novembre , chez des petits gars de chez nous !



Je ne reviendrai pas sur les faits, ils sont connus de tous.



Après avoir été mis en garde à vue et entendus par la Gendarmerie, ces élèves du lycée de Bras-Panon ont reconnu avoir dit à leur professeur d'anlais " qu'il méritait de mourir" !



Si ces élèves de quinze ans ne sont plus des marmailles, ils ne sont pas encore des adultes responsables. C'est pourquoi, ils ont écopé d'une convocation en justice devant le juge des enfants pour le 1er février prochain. Le parquet les poursuit pour "apologie du terrorisme". Normal, l'Ecole se veut être un "sanctuaire neutre", dont la Liberté de parole et la Laïcité sont des piliers.



Ces ados vont probablement passer en Conseil de Discipline, dans leur établissement, et sanctionnés pour faute grave. Ils devraient être menacés d'exclusion. Mais comme ils n'ont pas encore 16 ans, ils devront intégrer un autre lycée.



Mais comment et pourquoi en sont-ils arrivés là ?



Il y a les réseaux sociaux, véritables fléaux pour les esprits fragiles : la vitesse avec laquelle l'événement sous forme d'images ou de texte se propage , et le nombre ahurissant de lecteurs . Certes, ce sont des moyens d'expression , d'information lorsqu'elle est vérifiée, souvent des fakes, et puis,..... un vecteur d'endoctrinement. !



Je n'oublie pas les médias de toutes sortes, qui rapportent l'actualité.



A 15 ans, l'âge de nos lycéens de Bras- Panon, il y a ce que j'appelle " le phénomène de mimétisme" . Ce phénomène, on le trouve chez tous nos ados, dans la tenue vestimentaire, la coupe de cheveux, les chaussures, le téléphone , le langage, etc..... Normal ! C'est la période où ils se cherchent et ne se sont pas encore trouvés. Et puis , chose importante : l'appartenance au groupe.



Ce qui m'interpelle, outre le fait que ces ados de Bras-Panon réagissent comme les autres ados, en matière de mimétisme, il y a l'endoctrinement.



Leurs propos, du moins leur esprit, ils les ont bien entendus quelque part !



Et quel est le lieu où l'on peut les entendre , si ce n'est dans la famille ?



Si ces gamins ont consulté les réseaux sociaux, il n'en reste pas moins que ce sont les parents qui éduquent leurs enfants .



Et que le discours que tiennent nos jeunes élèves est la résultante de ce qu'ils ont entendu à la maison . Discussions engagées ........



Mon interrogation : Les parents ont-ils été entendus par la Gendarmerie, car ils sont responsables de leur enfant mineur ?



Ces mêmes parents font-ils l'objet maintenant, d'une" attention particulière" ?



Dans le cas qui m'intéresse, il y a trois élèves, donc trois familles ! ! ! Combien d'autres ?



Juste une interrogation. A suivre de près.