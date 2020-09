La grande Une Trois élagueurs mortellement fauchés à Ste-Marie : Le conducteur (enfin) jugé ce vendredi

Huit ans après ce terrible drame de la route, un conducteur doit faire face aux familles des victimes. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 09:07 | Lu 1205 fois

Cela fait huit ans qu’ils attendent ce procès. Les familles des trois élagueurs fauchés sur la quatre-voies de Sainte-Marie le 24 septembre 2012 sont devant le tribunal correctionnel ce vendredi. Jugé, Jean Patrice Sermande, 49 ans, devra à nouveau expliquer pourquoi il a pris la route alors que sa santé ne le permettait pas.



Le 24 septembre 2012, il roulait, pourtant. À vive allure, certes, mais surtout alors qu’il était épileptique et que son médecin lui aurait fortement déconseillé de conduire. C’est une crise d’épilepsie qui lui aurait fait perdre le contrôle de son véhicule, une Citroën C3. "Un flash", puis aucun souvenir. Et trois hommes décédés.



Sa voiture, il a toujours assuré qu’il ne la prenait que pour se rendre au travail. Et aucune interdiction n’aurait été explicitement donnée.



Après avoir passé un mois en détention provisoire, il avait été placé sous contrôle judiciaire. Et cela fait huit ans que c’est le cas. Jean Patrice Sermande sera enfin jugé pour homicide involontaire ce vendredi.



