Trois élagueurs mortellement fauchés: Le procès renvoyé au 4 septembre

Le 24 septembre 2012, trois hommes perdaient la vie sur la RN2 de Sainte-Marie. Il s’agissait de trois élagueurs, fauchés par une Citroën C3 qui a terminé sa course sur le toit. Le conducteur, une fois désincarcéré, avait été interrogé. Mis à part la vive allure du véhicule, c’est une crise d’épilepsie qui lui aurait fait perdre le contrôle.



En effet, le Dionysien de 41 ans était épileptique ; son médecin lui aurait fortement déconseillé de conduire. Mais pour le malade, aucune interdiction n’avait explicitement été donnée. Il avait expliqué prendre la voiture seulement pour se rendre au travail. Au moment de l’accident, il aurait eu un "flash" et ne se souvient de rien.



Après un mois en détention provisoire, cela fait huit ans que le prévenu est sous contrôle judiciaire avec une interdiction stricte de prendre le volant. Ce vendredi matin, il devait être jugé pour homicide involontaire, mais la grève des avocats a forcé le renvoi de l’affaire au 4 septembre. Pratiquement huit ans jour pour jour depuis l’accident.



La déception des familles et proches des victimes était palpable dans la salle d’audience du tribunal correctionnel de Champ-Fleuri. Le président d’audience, Bernard Molie, a noté que l’affaire ne sera pas jugée dans "les délais raisonnables du tribunal", comme une excuse auprès des parties civiles, avant de rappeler que "les doléances du barreau (les avocats du barreau de Saint-Denis, ndlr) se font entendre".