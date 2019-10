Trois couteaux pour tenter d’assassiner son ex-compagne

Le Tamponnais de 29 ans est jugé aujourd’hui et demain devant la cour d’assises, pour avoir tenté d’assassiner son ex-compagne en 2017.



Le 29 décembre, ce dernier se rend chez la jeune femme pour récupérer leur enfant, alors que le couple est en train de se séparer. C’est là qu’il aurait sorti le couteau qu’il portait sur lui, avant de se jeter sur son ex-compagne.



Si le geste semble prémédité, l’homme n’avait pas prévu que sa lame se brise alors qu’il tente d’assassiner la mère de son enfant. Il se saisit alors d’un autre couteau dans la cuisine, que la victime parvient à faire tomber. Il n’hésite pas à prendre un troisième couteau, et la blesse plusieurs fois au thorax au bras et à la main.



Comme l’indique la presse écrite, Islami A. se rend de lui-même aux gendarmes le lendemain des faits.