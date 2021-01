A la Une . Trois communes confinées à Mayotte

Les communes de Bouéni, Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi seront confinées à compter de ce jeudi soir, pour une durée indéterminée Par Marine Abat - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021

Alors que l’épidémie de Covid connaît un rebond depuis le début du mois de janvier à Mayotte, le préfet, en accord avec l'ARS, a décidé de confiner trois communes à compter de ce jeudi, pour une durée indéterminée. Il s'agit des communes de Bouéni, Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi, où le taux d'incidence est jugé particulièrement élevé. Consultés, les maires concernés se sont montrés favorables à cette décision.



"Un premier cas porteur du variant SARS-CoV-2 501.V2 a été détecté le 15 janvier. Le nombre de cas est passé à 13 le 24 janvier. Aujourd’hui, 50 nouveaux porteurs ont été révélés. Un premier cas porteur du variant britannique a été découvert le 27 janvier", résume la préfecture de Mayotte dans un communiqué publié hier.



Dans le même temps, la situation sanitaire s’est dégradée. Le taux d’incidence est passé de 50,8 cas pour 100 000 habitants lors de la semaine du 26 décembre au 1er janvier à 266,9 lors de la semaine du 18 au 24 janvier. "Le taux d’incidence augmente dans l’ensemble des classes d’âges, y compris chez les moins de 14 ans, une situation inédite depuis le début de la crise sanitaire", précise la préfecture. "Cette dégradation se traduit par une augmentation de plus de 30 % du nombre d’appels au 15 et une augmentation continue du nombre de cas admis aux urgences, en médecine et en réanimation au centre hospitalier de Mayotte. Cinq personnes sont décédées depuis le début de l’année 2021, dont des personnes âgées de moins de 60 ans ne présentant pas de comorbidité."



Les établissements scolaires également fermés



Le confinement prendra effet à partir de 18 heures de jeudi. La Petite Terre et la commune de Bouéni seront alors placées dans un confinement total. Tous les commerces seront fermés à l’exception des établissements qui vendent des denrées alimentaires et des pharmacies. Tous les déplacements seront interdits à l’exception des individus qui se rendent dans les commerces alimentaires pour y faire des achats "essentiels" ou qui se rendent à un rendez-vous médical qui ne peut être reporté. Les déplacements sur l’espace public devront être justifiés par les attestations. Les établissements scolaires du premier et du second degré seront également tous fermés.



"Les barges ne pourront accueillir que des passagers qui doivent prendre l’avion, munis d’un billet, les fonctionnaires de la préfecture, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie, les militaires du DLEM, les personnels hospitaliers, les praticiens libéraux de la santé (médecins et infirmiers), les personnes qui viennent se faire tester à l’aéroport pour un voyage ultérieur, les personnels des douanes, les personnels de l’aéroport, les personnels du syndicats des eaux et le personnel technique justifiant d’une intervention urgente", précise le préfet.



Il est en outre rappelé à la population de respecter le couvre-feu qui s’applique dans les autres communes de Mayotte jusqu’à nouvel ordre.



