Trois cas de dengue diagnostiqués





Nous publions en intégralité le communiqué de la préfecture de La Réunion.



Dengue à La Réunion : l’été s’installe, une reprise épidémique reste à craindre



3 cas de dengue ont été confirmés du 4 au 10 novembre 2019. La circulation de la dengue se poursuit et près de la moitié des communes de l’île sont concernées sur ces dernières semaines.



L’été austral commence à s’installer s’accompagnant de conditions climatiques favorables au développement des moustiques (pluies, chaleur…).



Dans ce contexte, une reprise épidémique reste à craindre. Les autorités rappellent, à l’ensemble de la population et des acteurs, l’importance de continuer leur mobilisation au quotidien pour agir contre la dengue. Situation épidémiologique au 19 novembre 2019 (données de la Cire OI, Santé Publique France)

Le nombre de cas de dengue déclarés se stabilise depuis plusieurs semaines, avec des cas rapportés dans les communes suivantes : l’ouest : Saint-Paul, La Possession, Saint-Leu et Le Port

le sud : Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Louis et Etang Salé

l’est : Saint-André

le nord : Saint-Denis et Sainte-Suzanne.



DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE Plus de 24 850 cas autochtones confirmés (soit 18 066 cas depuis le 01/01/2019)

732 hospitalisations (dont 618 hospitalisations depuis le 01/01/2019)

Plus de 2 400 passages aux urgences (dont 1 931 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)

20 décès, dont 12 directement liés à la dengue. (Depuis le 01/01/2019 : 14 décès, dont 9 directement liés à la dengue). Rappel : les recommandations pour se protéger contre la dengue Je me protège contre les moustiques

J’élimine l’eau stagnante

