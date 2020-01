Trois cas de dengue confirmés

Situation épidémiologique au 14 janvier 2020

Plateau Goyave à Saint-Louis,

Trou d’eau à La Saline – Saint-Paul,

Lotissement Satec à Saint-André

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE (2017)

24 951 cas autochtones confirmés

733 hospitalisations

2 420 passages aux urgences

20 décès, dont 12 directement liés à la dengue

Des cas confirmés du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020 à l’échelle de l’île. Le service anti-vectorielle de l’Agence régionale de Santé océan Indien (ARS-OI) intervient dans plusieurs quartiers où la dengue circule de façon active. Notamment à Trou d’eau à la Saline-les-Bains.Nous publions en intégralité le communiqué de la préfecture de La Réunion relatif à ce sujet.Avec 3 cas de dengue confirmés du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020, la circulation de la dengue se poursuit toujours sur l’île, laissant craindre une nouvelle vague épidémique dans les mois à venir.En cette période de vacances scolaires propice aux déplacements hors et sur le département, la préfecture et l’ARS La Réunion rappellent à la population l’importance de se protéger des piqûres de moustiques et de continuer à se protéger, même malade.(données de la Cire OI, Santé Publique France)Sur les deux dernières semaines, les cas de dengue rapportés se situent dans les communes suivantes :Saint-LouisSaint-PierreSaint-DenisDepuis mi-décembre, on constate une circulation active de la dengue dans 3 quartiers (identification de plusieurs cas). Ces quartiers font l’objet d’interventions renforcées du service de lutte anti-vectorielle, de jour et de nuit :