Trois blessés dans la sortie de route d'un bus scolaire à Sainte-Suzanne

Il était environ 7 heures ce jeudi lorsqu’un bus transportant des collégiens a quitté la chaussée. Le véhicule est tombé dans le fossé qui longe la rue Louis Hoarau.



Les enfants ont pu s’extirper de l’habitacle en utilisant les brise-vitres.



Le bilan fait état de trois blessés, deux enfants plus la conductrice du bus. Les deux enfants sont blessés légèrement à cause des éclats de verre au niveau des mains.



Pompiers et gendarmes étaient sur place contrairement aux agents de la police municipale pour cause de grève en ce jeudi 6 avril. Le dépistage d'alcoolémie s'est avéré négatif sur la conductrice.



Une cellule psychologique sera ouverte au sein du collège Hippolyte Foucque.