Trois baleines blessées observées au large de Saint-Gilles

Trois baleines à bosse blessées ont été observées ce mardi au large de Saint-Gilles par l'Observatoire marin de La Réunion. Fait rassurant, les plaies étaient complètement cicatrisées. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 à 09:05

Trois baleines blessées ont été observées ce mardi lors d'une sortie de recensement de l'observatoire marin de La Réunion, au large de Saint-Gilles.

"La baleine ayant la blessure sur le flanc droit semble avoir été probablement victime d'une dérive d'un grand voilier, ou bien de la bulle brise lame située à l'avant des cargos. Nous avions eu un écho d'une baleine qui était un peu comme celle-ci en début de saison, mais sans avoir pu en avoir la preuve formelle. Probablement la même effectivement", indique Michaël Rard, président et responsable scientifique à l'Observatoire. "Pour les autres blessures, elles semblent avoir été causées par des cordages très serrés de filets de pêche ou bien de bouées ou de corps morts (comme les DCP) dans lesquelles elles se seraient enroulées après s'être retrouvées prisonnières." Si cette découverte a été "glaçante" pour les membres de l'équipage, ils ont pu se consoler en observant la cicatrisation des plaies des géants des mers. "Fort heureusement, nous avons pu constater pourtant de les voir encore en vie avec des blessures profondes complètement cicatrisées ! Les animaux aquatiques présentent souvent de grandes aptitudes à la cicatrisation afin de survivre dans ce milieu immergé", ajoute-t-il, précisant qu'une autre baleine blessée avait été observée aussi à La Réunion la semaine dernière, cette fois avec une nageoire dorsale "arrachée" récemment, "fort probablement suite à la rencontre avec une orque épaulard". L'Observatoire invite tout un chacun à continuer de communiquer ses photos de baleines pour poursuivre leur identification, mieux comprendre leurs déplacements, leur temps de résidence, leurs comportements sociaux, et enfin pour estimer plus précisément leur population.