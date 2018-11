Trois adolescents en difficulté au large de Grands Bois

Les badauds ont donné l'alerte en fin de journée, peu avant 17H. Trois personnes sont alors en difficulté au large de Saint-Pierre.



Les pompiers de la brigade nautique et la vedette de la SNSM de Saint-Pierre sont engagés sur ce qui n'est, à cet instant, qu'une suspicion de noyades. Arrivés sur les lieux, les secours prennent en charge trois personnes, deux adolescents et un jeune adulte. Ils ont pu regagner sains et saufs la plage de Grands Bois, à hauteur du restaurant le Zinzin.



"Ils avaient dépassé la barrière de corail. Fort heureusement, les conditions météo étaient favorables aujourd'hui dans le sud", informe le poste de commandement du CROSS qui a coordonné l'opération de secours. Pris en charge sur place par les pompiers, leur état de santé n'a pas nécessité de transfert à l'hôpital.