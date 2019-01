Faits-divers Trois accidents causés par des conducteurs alcoolisés ce week-end





Ce troisième week-end de l'année, s'est révélé bien moins accidentogène, les gendarmes n'ayant eu à intervenir qu'à quatre reprises sur des accidents de la circulation sans graves conséquences. Trois de ces sinistres ont cependant été provoqués par l'alcoolisation des conducteurs.



"Même si l'accidentalité est en baisse pour ce week-end, ce n'est malheureusement pas le cas des comportements déviants et surtout de la part des conducteurs novices !" , commente la gendarmerie.



"Les conduites addictives représentent 46% des faits constatés", fait en effet état le bilan, qui détaille : "25 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 11 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré), un automobiliste contrôlé avec un taux de 1,15 mg/litre dans l'Est de l'île, 11 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants, 16 excès de vitesse avec interception, une vitesse supérieure de 45 km/h à la vitesse autorisée, constatée vendredi en fin d'après-midi sur la RN2 par la BMO de ST-BENOIT et impliquant un jeune conducteur !"



Comportements déviants des jeunes conducteurs



Ont également été relevés 5 conduites sans permis, 2 défauts d'assurance, 5 infractions aux règles de priorité, 6 usages du téléphone en conduisant, 2 défauts de casque et 3 non-port de ceinture.



Les unités territoriales ont également mis l'accent sur les conduites addictives en s'impliquant au côté des unités motorisées. "La communauté de brigades de Saint-Leu a relevé deux conduites sous l'emprise de l'alcool, la brigade territoriale autonome du Tampon également et la Compagnie de Saint-Benoît a relevée hier soir 3 conduites sous l'emprise de l'alcool dont deux délictuelles, une conduite après usage de stupéfiants (CES) et 12 autres infractions au code de la route", est-il précisé.



"Le fil rouge de ce week-end fait ressortir les comportements déviants des jeunes conducteurs", note encore la gendarmerie : "Samedi soir au Tampon, la brigade de la Rivière Saint-Louis a constaté 3 conduites après usages de stupéfiants sur des jeunes usagers qui détenaient leur titre depuis 6 mois, 4 mois et 15 jours !". Ils font l'objet d'un retrait immédiat de leur titre qui risque de se voir annuler si le laboratoire confirme le prélèvement salivaire réalisé. Dans l'Est également, la brigade de Saint-Benoît a constaté une conduite sous l'emprise de stupéfiants sur un jeune conducteur.





