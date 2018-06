A la Une . Trois Mauriciens interceptés avec 140kg de drogue Après deux précédentes affaires, Maurice fait de nouveau parler d'elle. Trois passeurs mauriciens ont été arrêté avec 140 kilos de drogue. Les trois trafiquants ont écopé de peines allant de 3 à 8 ans de prison.

Alors que l'île Maurice est au départ connue et appréciée pour ses plages et ses beaux paysages, cette dernière va bientôt devenir le nouveau haut lieu de trafic de stupéfiants.



Et pour cause, la drogue vaut de l'or sur l'île soeur: elle est estimée à 519 millions de roupies, soit environ 13 millions d'euros.



Des douaniers malgaches ont de nouveau décelé jeudi dernier trois ressortissants mauriciens avec plus de 140 kilos de drogue, alors qu'ils se dirigeaient vers Nosy Be. Ces trois hommes comptaient rejoindre Maurice à bord d'un bateau.



Au total, "le trio convoyait 91 paquets de chanvre pressé de 80 kilos et 35 kilos de chanvre". Mais au-delà de ça, les passeurs avaient également une grande quantité d'héroïne: "23 colis de poudre jaune pesant 20,86 kilos et quatre colis de crystal d'un poids total de 4,775 kilos".



Ils ont été condamné à des peines allant de 3 à 8 ans de prison. Charline Bakowski





