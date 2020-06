A la Une ... Trois-Bassins, trois candidats

Les trois candidats qualifiés pour le second tour sont encore en lice. Un maire, une adjointe au maire et un ancien maire. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 05:00 | Lu 567 fois

À Trois-Bassins, trois candidats sont en lice pour ce second tour des municipales : le maire sortant Daniel Pausé (divers droite), l'adjointe au maire Yveline Fain, et l'ancien maire Roland Ramakistin.



Le 15 mars dernier, c'est Daniel Pausé qui était arrivé en tête avec 45,54% (1 819 voix). Roland Ramakistin, était arrivé deuxième avec 33,22% (1 327 voix), suivi d'Yveline Fain, avec16,25% (649 voix).



Dans cette commune de 7 111 habitants, 4 175 votants s'étaient déplacés vers les urnes.