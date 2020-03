A la Une ... Trois-Bassins pour quatre candidats

Maire sortant : Daniel Pausé



Candidats déclarés : Philippe Fontaine (Le réveil citoyen), Roland Ramakistin (Reconstruction et innovation), Daniel Pausé (La continuité avec Daniel Pausé), Yveline Fain (Revenons à l'essentiel).



La commune de Trois-Bassins compte 7 111 habitants et fait partie du Territoire de la côte ouest (TCO). Élu dès sa première tentative il y a six ans, Daniel Pausé affrontera notamment l'ancien maire Roland Ramakistin, pour un duel qui s'apparente à une revanche du scrutin de 2014.



Autre particularité de cette élection, les deux autres candidats en lice, Yveline Fain et Philippe Fontaine, ne sont pas des inconnus puisqu'ils étaient les anciens adjoints respectifs de Roland Ramakistin et de Daniel Pausé.



Résultats 2nd tour 2014 :



Inscrits: 5 814

Votants: 4 539

Blancs et nuls: 152

Participation: 78,07%

Exprimés: 4 387

Candidats

Voix

% exprimés

Roland Ramakistin (DVG)

1 848

42,12

Daniel Pausé (DVD)

2 539

57,87



Résultats 1er tour 2014:

Candidats

Voix

% exprimés

Roland Ramakistin (DVG)

1 510

36,51

Daniel Pausé (DVD)

1 162

28,10

Simone Yee-Chong Tchi Kan

167

4,03

Philippe Fontaine (LDIV)

222

5,36

Jacques Dennemont (Modem)

1 074

25,97

Nicolas Payet





