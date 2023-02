A la Une . Trois-Bassins : Une conductrice positive au cannabis et à la cocaïne

Au cours du week-end, la gendarmerie a multiplié les contrôles sur l’île. Parmi les faits notables, les militaires ont intercepté un motard roulant à 67 km/h au-dessus de la limite au Tampon et contrôlé une femme positive à plusieurs substances illicites à Trois-Bassins. Par GD - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 06:35

Le bilan:



Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R,, appuyés par les gendarmes des compagnies, ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l’île.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 12

NOMBRE D’INFRACTIONS : 101

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 14



NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 28 dont 17 Fourrières.

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 07

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 08

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 04

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 05

NOMBRE DE VITESSES : 37 dont 11 avec interception



NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 04

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 10

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 03

NOMBRE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE : 07



NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 03

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 08

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 01

NOMBRE DE NON-MUTATION CARTE GRISE : 04



FAITS PARTICULIERS :



Le samedi 18 février 2023 à 17 heures, au cours d'un service de contrôle de la vitesse, les motocyclistes de la B.Mo de la Rivière-St-Louis ont contrôlé un motocycliste à la vitesse de 147 km/h au lieu de 80 km/h sur la RD.27, commune du Tampon.

Ce Tamponnais a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et sa motocyclette a aussitôt été placée en fourrière. Il fera l'objet d'une convocation devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

De nombreuses infractions ont été relevées au cours de cette opération de contrôle des flux, notamment 01 vitesse entre 20 et 30 km/h, 03 usages de téléphone portable, 02 émissions de fumée toxique et 01 ceinture conducteur.



Ce dimanche matin, de 7h à 11h, dans le cadre de la sécurisation d'un rassemblement de type "Rave Party" organisée sur la commune de Trois-Bassins, les motocyclistes de la B.Mo de la Rivière St-Louis et de la B.Mo Saint-Paul ont constaté 7 conduites addictives et un défaut d'assurance.



CARTON ROUGE pour une conductrice qui a fait l'objet d'un dépistage positif à l'alcoolémie (0.94 gr/l) alors qu'elle circulait sur la Rd.9, Montée Panon à Trois Bassins. Poursuivant les investigations, les motocyclistes de la Rivière-St-Louis ont soumis cette "fêtarde" à un dépistage de stupéfiants, et ont constaté qu'elle avait consommé de la cocaïne et du cannabis. Une rétention de son permis de conduire a aussitôt été établie et son véhicule a été mis en fourrière.