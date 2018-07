Trois-Bassins: Un pique-nique zéro déchet ce dimanche

Ci-dessous les jours et sites concernés :

Dimanche 29 juillet : Forêt de Trois-Bassins (de 10h à 15h)

Mercredi 1er août : du front de mer de St Paul à la Plage de l’Ermitage (de 10h à 15h)

Samedi 4 août : Front de mer du Port (de 10h à 15h)

Parc Rosthon de La Possession (de 10h à 15h)

Dimanche 5 août : Aire de pique-nique Stella et front de mer de St Leu (de 10h à 15h)

Depuis 10 heures ce matin se tient une nouvelle action pour sensibiliser la population. Le TCO a organisé à Trois-Bassins ce dimanche un pique-nique zéro déchet, qui se tiendra jusqu'à 15 heures.Pendant les vacances scolaires, les médiateurs iront à la rencontre des pique-niqueurs sur les sites concernés et apporteront messages et conseils de façon ludique et interactive (jeux, saynètes, …). Ces sensibilisations se feront en itinérance.