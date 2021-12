Trois-Bassins : Un habitant découvre un crâne humain à proximité du cimetière

Toutes les hypothèses sont envisageables à ce stade de l'enquête ouverte par le parquet de Saint-Denis pour "découverte de reste humain". Mais il faudra attendre quelques semaines afin d'obtenir les résultats des analyses effectuées par un laboratoire spécialisé en métropole et éventuellement rattacher le crâne à son propriétaire.



Selon nos informations, et même si toutes les pistes sont étudiées, il pourrait s'agir d'une tête déterrée au cimetière par des personnes s'adonnant à des rites chamaniques et abandonnant ensuite les restes de leur forfait.



C'est un agriculteur du coin qui a fait la découverte macabre en milieu de semaine sur un terrain jouxtant le cimetière dans le quartier de Bois-de -Nèfles. "Je me suis senti observé à travers ce sac en plastique", a-t-il confié. La nouvelle se répandant comme une trainée de poudre, de nombreux habitants, dont l'ancien maire, s'inquiètent de connaitre les tenants et les aboutissants de cette affaire.