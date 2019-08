Trois-Bassins: Romain David, 23 ans, le plus jeune candidat à l'investiture En Marche pour les municipales

Il mise tout sur sa jeunesse. Romain David, 23 ans, fraichement diplômé en administration publique, candidate à l’investiture En Marche pour les prochaines municipales. Le jeune homme souhaite se présenter dans sa ville à Trois-Bassins. "J’ai adhéré à ce parti pour ses valeurs : démocratie, jeunesse et bienveillance. Cette formation politique est l'une des rares à offrir la chance aux jeunes candidats d'être soutenus lors des élections. J'ai commencé à développer des idées à l'échelle communale pour les réunir dans un programme local, avant de devenir représentant officiel LaREM à Trois-Bassins. Face aux dirigeants actuels toujours plus âgés, j'ai des projets à soumettre aux Trois-Bassinois".



"J’entends proposer un projet de réaménagement moderne, réaliste et chiffré avec et pour les habitants de Trois-Bassins. Je vais à la rencontre de chaque citoyen. J'entreprends cette démarche avec conviction et motivation, sans pour autant être déconnecté de la réalité et du terrain : chômage, précarité, logement, finances publiques, difficultés du quotidien …" Le jeune homme qui mûrit ce projet depuis quelques années, prépare en parallèle des concours de la fonction publique et se dit intéressé également par le ministère des Affaires étrangères.



Romain David a créé le comité "Trois-Bassins En Marche" récemment. "Cela me permet d'être au plus proche des habitants de la commune. En cas de victoire, je deviendrais l'un des plus jeunes maires de France. La loi impose un âge minimal pour être élu, mais pas d'âge maximal et je pense que cela n'est pas normal. Il faut savoir s'arrêter, c'est une question de bon sens". Sa jeunesse serait donc un "atout pour l’image de la ville", déclare Romain David qui espère recevoir une réponse favorable du Bureau Exécutif de LaREM le mois prochain. Pour le moment, aucun candidat n’a été investi ou soutenu par le mouvement présidentiel à La Réunion pour les municipales 2020.