A la Une .. Trois Bassins : Roland Ramakistin demande l'annulation du second tour

Arrivé deuxième lors du second tour des municipales de Trois Bassins, Roland Ramakistin demande l'annulation du scrutin. Tous les griefs avancés en ce sens ont été écartés par le rapporteur public. Par Marine Abat - Publié le Lundi 31 Août 2020 à 15:28 | Lu 514 fois

Chaque élection apporte son lot de recours en justice. Ce lundi matin, au tribunal administratif de Saint-Denis, c'était la régularité du second tour des élections municipales de Trois-Bassins qui était examinée. À l'initiative de la demande d'annulation du scrutin : l'ancien maire et candidat malheureux Roland Ramakistin, non présent à l'audience.



Pour mémoire, trois candidats participaient à ce second tour. Daniel Pausé (DVD), le maire sortant, est arrivé en tête avec 55,06%% des suffrages. Roland Ramakistin (DVG) est arrivé deuxième avec 34,38% des voix, suivi de Marie Yveline Fain (10,55%).



Au total, huit griefs ont été avancés par le demandeur, notamment le manque de sept signatures d'électeurs, un comptage des voix avant l'ouverture du bureau au public, l'impossibilité pour quatre électeurs de voter malgré une procuration, des appels au vote pour le maire sortant pendant la distribution de colis alimentaires ou encore la tenue d'un meeting le soir précédant le second tour.



Mais tous ont été écartés par le rapporteur public, qui a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments probants permettant de constater une irrégularité, ou tout simplement que ces éléments n'étaient pas "susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin", eu égard aux 878 voix séparant les deux candidats. Un "énorme" écart de voix, a souligné l'avocat de la défense, pour qui "on peine à comprendre l'intérêt du recours".



Le tribunal rendra son jugement sous un mois maximum.



Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité