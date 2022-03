Trois Bassins : Lancement de la démarche Petites Villes de Demain

« TROIS-BASSINS Toujours plus haut », le déploiement du dispositif Petites Villes de Demain

est encore une traduction de l’ambition de la commune d’entrer dans une nouvelle phase

du développement de son territoire.



Une ambition affichée : Trois-Bassins, 1ere Petite Ville de Demain de La Réunion



Si son nouveau slogan l’annonce, « Trois-Bassins Toujours Plus haut », celui-ci est suivi de faits. Le 15 mars 2022 à l’Alambic, fleuron culturel des hauts, a été lancé en présence de Mme Sylvie CENDRE Sous-Préfète de Saint-Paul, le dispositif Petites Villes de Demain, le 1er de La Réunion.



Ce programme de revitalisation Petites villes de demain a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants.



Il propose une offre de services multi thématique, traitant notamment de l’amélioration de l’habitat, du soutien aux commerces et services, de la valorisation du patrimoine en impliquant les habitants dans les projets menés par le territoire.



Petites Villes de Demain à Trois-Bassins s’inscrit dans la continuité du Schéma Directeur approuvé en juillet 2021 et qui fixe les grandes orientations de développement territorial à horizon 2040.



La convention d’adhésion au programme a été signée le 23 septembre 2021, déclenchant le financement du Chef de Projet et des premières actions.



Petites Villes de Demain pour redonner un nouveau souffle au centre-ville de Trois-Bassins



En 2020, la ville à saisie au travers cet appel à projets l’opportunité de renforcer les moyens d’actions pour redynamiser le centre-ville.



En effet, le cœur de ville mérite de reconquérir sa juste place en termes d’attractivité, de retrouver un positionnement avéré de carrefour des Hauts de l’Ouest. Cela doit passer par une revisite des fonctionnalités qui ont trait à la centralité urbaine et ce au regard des attentes des habitants et des usagers.