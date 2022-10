A la Une . Trois-Bassins : L'ancien maire pleure la destruction de sa Place des Festivités

L'actuelle place des Festivités et son podium à Trois-Bassins laisseront prochainement place à une salle polyvalente. Le projet a été validé lors du conseil municipal de septembre non sans réveiller les critiques de l'ancien maire, Roland Ramakistin. Par SI - Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 à 12:17

Le prédécesseur de Daniel Pausé doit dire adieu à l'une de ses réalisations. Roland Ramakistin voit dans la destruction du podium de la place des Festivités un règlement de comptes personnels, parlant même de "folie de démolition". La structure avait été construite sous sa mandature, en 2012.



Une accusation battue en brèche par la municipalité qui rappelle que le site est peu utilisé en raison de "coûts d'entretien et de maintenance importants".



"On ne l'utilise peut-être qu'à 10% dans l'année. Quand il fait très chaud ou très froid, les gens ne viennent pas, sans compter avec le bruit généré pour les riverains", explique la collectivité qui souhaite "un espace fermé et mieux sonorisé".



D'où le choix fait par cette dernière de construire une salle polyvalente en lieu et place du podium et de la structure métallique, entraînant de facto leur destruction. La mairie a d'ailleurs lancé une mise en concurrence pour la vente de la structure, du podium ainsi que de ses équipements (bâche, couverture, moteurs).



Des nuisances durant le chantier pour justement en finir avec les désagréments



La future salle polyvalente comportera 300 places assises et entre 700 et 800 places debout mais également une salle de réception pour les besoins des particuliers "avec une limite automatique de décibels pour ne pas importuner les riverains", poursuit la municipalité qui ne souhaite pas commenter les dires de Roland Ramakistin, préférant mettre en avant les futurs chantiers qui animeront la commune des hauts de l'Ouest dans les prochains mois.



"Nous aurons pour la partie communale près de 9 millions d'euros de travaux engagés à compter de début 2023 (NDLR : contre 5 millions habituellement en investissements chaque année), sans compter la dizaine de millions d'euros de la partie privée, ce qui est considérable pour une commune de 7.000 habitants. La meilleure réponse que nous pouvons donner à nos détracteurs c'est de leur dire que la commune sera en chantier", conclut la municipalité, qui s'excuse d'avance pour "les désagréments que pourront entrainer ces travaux d'ici la fin du mandat".



Des travaux qui concerneront par exemple les équipements sportifs (installation de toitures sur les plateaux noirs ou encore la réhabilitation de la piste d'athlétisme) ou la suppression de radiers communaux.