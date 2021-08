Trois-Bassins | “Vide fond de cour” le lundi 6 septembre 2021 : sortez vos encombrants la veille !

Voici toutes les informations pratiques à connaître… Suivez bien les consignes pour le bon déroulement de ce “Vide fond de cour”.



La collecte de vos encombrants est prévue le lundi 6 septembre 2021.



Quels déchets sont concernés ?

Cette collecte en porte-à-porte concerne les encombrants ménagers. Ce sont tous vos déchets non dangereux et volumineux : meubles, ferrailles, robinetterie, lavabos, gros morceaux de plastique, vitrage, vélos, tapis, gros ustensiles de cuisine, etc.



Attention : Triez bien vos déchets avant de les présenter à la collecte pour qu’ils puissent être recyclés !

+ d’infos sur les encombrants



Respectez bien ces consignes !

► Présentez vos encombrants la veille au soir du jour de collecte (ou avant 4h30 le jour-même).



► Triez bien et ne les mélangez pas avec d’autres déchets pour qu’ils puissent être acceptés au recyclage.

Ne présentez pas vos déchets végétaux qui font l’objet d’autres collectes ou peuvent être apportés en déchèteries, ni vos déchets électriques et électroniques qui doivent être apportés chez les revendeurs (reprise gratuite 1 pour 1) ou en déchèteries.



IMPORTANT : Ne présentez pas vos appareils électriques. À l’achat de ces appareils, vous payez une écotaxe qui permet au commerçant de procéder au traitement de l’ancien appareil. Vous pouvez aussi les apporter à la déchèterie.



► Placez-les loin des clôtures, barrières, panneaux, boîtiers, fils électriques, arbres ou fossés, pour qu’ils puissent être collectés par les camions sans dégradation des biens privés ou publics.





Infos pratiques

En dehors de cette opération spéciale, vos encombrants sont régulièrement collectés en porte-à-porte. Merci de respecter les jours de collecte dans votre secteur.



ATTENTION : “La présentation de vos déchets en dehors des jours de collecte en porte-à-porte et les dépôts sauvages sont passibles de verbalisation (amende de 1 500 euros maximum)”.



Pour savoir quels sont les jours de ramassage, c’est simple ! Consultez votre calendrier de collecte des déchets reçu dans votre boîte aux lettres en début d’année ou consultable en ligne et téléchargeable à tout moment dans notre rubrique Mon calendrier de collectes.



Vous pouvez aussi télécharger l’appli TCO Agglo pour avoir ces informations à portée de main sur votre smartphone ou votre tablette, et pour accéder à l’actualité du TCO. C’est facile et pratique !



En dehors des collectes indiquées sur votre calendrier, rendez-vous à la déchèterie Les Capucines pour y déposer vos déchets recyclables préalablement triés.



Astuce : Avant de vous déplacer, consultez les informations concernant votre déchèterie pour vérifier l’état de remplissage de ses caissons. L’info est actualisée toutes les 2 heures.



► Rendez-vous dans la rubrique Météo des déchèteries de notre site Internet

► ou sur l’appli TCO Agglo



Ensemble contre les moustiques

Profitez de cette opération pour vous débarrasser de vos déchets, vecteurs de gîtes larvaires. Éliminez ces nids à moustiques ! Protégez-vous et protégez vos proches des piqûres de moustiques !





+ d’infos sur la lutte contre la dengue :



site Internet de l’Agence Régionale de Santé Océan Indien