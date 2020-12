Trois-Bassins | Opération “Vide fond de cour” ce lundi 7 décembre 2020 : sortez tous vos encombrants la veille au soir !

site Internet de l’Agence Régionale de Santé Océan Indien

page Facebook Ensemble contre les moustiques

Des démoustications nocturnes sont programmées en ville par l’ARS-OI entre minuit et 5h du matin, du dimanche 6 au lundi 7 décembre 2020 et du mercredi 9 au jeudi 10 décembre 2020. ► + d’infos







Quels déchets sont concernés ?

+ d’infos sur la lutte contre la dengue :Cette collecte en porte-à-porte concerne les encombrants ménagers . Ce sont tous vos déchets non dangereux et volumineux : meubles, ferrailles, robinetterie, lavabos, gros morceaux de plastique, vitrage, vélos, tapis, gros ustensiles de cuisine, etc.