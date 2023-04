La grande Une Triple accident mortel de Fleurimont : Sarah Nergel condamnée en appel à 6 ans de prison

Seule rescapée du terrible accident survenu dans la nuit du 7 juillet 2018, Sarah Nergel était condamnée en son absence à 5 ans de prison, dont un avec sursis par ses premiers juges. La conductrice avait fait appel de cette décision et confirmé devant les magistrats de la cour son amnésie au moment des faits. 6 ans d'emprisonnement avait été requis par le parquet général. En défense, l'avocate avait plaidé la relaxe. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 08:45





Vendredi 10 février dernier, 4 ans et demi après le terrible accident qui a coûté la vie à trois jeunes gens, la seule survivante de ce drame et conductrice du véhicule n'était pas présente à son procès devant le tribunal correctionnel. Les familles des victimes, qui attendaient ses explications afin de tenter de faire leur deuil et fermer cette tragique page, avaient dû s'y résigner. Le tribunal avait suivi les réquisitions de la représentante de la société et avait condamné la prévenue à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis, et délivré un mandat d'arrêt. Quelques jours plus tard, Sarah Nergel était de retour à La Réunion et était écrouée au centre pénitentiaire de Domenjod. Pendant ce temps, son avocat, Me Alex Vardin, qui avait plaidé la relaxe en première instance, interjetait appel de la décision du tribunal.

Une amnésie "de protection".



6 ans d'emprisonnement ont été requis par cette dernière.



La cour, après en avoir délibéré, condamne ce jeudi Sarah Nergel à 6 ans de prison et à une annulation du permis de conduire pendant 10 ans. C'est accompagnée d'un nouveau conseil venu de Paris que la jeune femme de 29 ans s'est tenue dans le box des prévenus de la rue Juliette Dodu il y a quinze jours. Elle a immédiatement déclaré qu'elle maintenait ne pas se souvenir de l'accident. Interrogée sur sa non-présentation aux convocations devant la justice lors de l'enquête, Sarah Nergel a maintenu l'inverse Ces explications n'ont donné satisfaction ni au bâtonnier Georges-André Hoarau, avocat de certaines familles endeuillées soulignant "le manque de respect et la désinvolture" de l'intéressée, ni à l'avocate générale considérant l'amnésie de l'intéressée comme une amnésie "de protection".Remettant en question la présence de sa cliente au volant du véhicule, l'avocate de la défense avait plaidé la relaxe. Dans la foulée, Me Lisa Bornes avait demandé sans succès à ce que sa cliente soit remise en liberté en attendant le résultat du procès.La cour, après en avoir délibéré, condamne ce jeudi Sarah Nergel à 6 ans de prison et à une annulation du permis de conduire pendant 10 ans.