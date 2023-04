A la Une .. Triple accident mortel de Fleurimont : Peine alourdie en appel, l'avocate s'exprime

Me Lisa Bornes, avocate de Sarah Nergel, condamnée en appel à 6 ans de prison pour un triple homicide involontaire en 2018 alors qu'elle était au volant d'une voiture, s'exprime : Par NP - Publié le Mardi 18 Avril 2023 à 13:43

Une peine qui n'a aucun sens, tant par rapport à l'incertitude des faits et au doute qui devait profiter à l'accusée, à la jurisprudence rendue dans des affaires similaires, en particulier à Saint Denis.



Une peine qui n'a aucun sens au regard des circonstances de l'accident et de l'âge de Sarah au moment des faits, tout juste jeune adulte, elle-même victime aussi de ce drame.



Une peine qui qui retire tout avenir possible à Sarah et brise sa vie définitivement.



Selon moi nous assistons à une très grave erreur judiciaire, et les magistrats de la Cour pouvait se prononcer le jour de l'audience : Sarah était condamnée dans leur esprit avant même d'être jugée.



Concernant Monsieur HOAREAU: je l'invite à se ressaisir et ne pas se laisser envahir par ses émotions; quelle que soit son inquiétude ou son sentiment d'impuissance en dehors de son Barreau.



Monsieur doit retrouver la dignité professionnelle indispensable, en particulier face à 4 vies brisées, ainsi que par respect pour les familles.



Les états d'âme ou frustration des Avocats n'ont absolument par leur place dans un débat aussi humain et grave.



Enfin, sarah n'était pas conviée à assister ce matin au prononcé de son délibéré , une décision qui impacte toute sa vie.



Par conséquent je n'y étais pas non plus invitée, ma place est à ses côtés et mon intervention pour la soutenir ne cessera qu'une fois Sarah libérée.



Je crois à un Etat de droit, rien de plus.