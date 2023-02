La grande Une Triple accident mortel de Fleurimont : La conductrice jugée ce matin

Seule rescapée du terrible accident survenu dans la nuit du 7 juillet 2018, Sarah N., conductrice imprudente et alcoolisée, est attendue pour répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel et surtout les familles des trois victimes qui attendent ses explications. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 10 Février 2023 à 06:11





L



À leur arrivée sur les lieux vers 7h15 ce funeste matin, les gendarmes avaient découvert une Peugeot 406 qui venait de Saint-Gilles-les-Hauts en direction de Plateau Caillou, très endommagée. Aucune trace de freinage n'avait été repérée rue Raphaël Barquissau à Fleurimont. Ce vendredi matin, qu'elle fasse ou non le déplacement de métropole où elle réside désormais, Sarah N. sera appelée à la barre du tribunal correctionnel à Champ-Fleuri pour répondre d'un triple homicide involontaire. Les familles des victimes attendent ses explications depuis presque 4 ans et demi afin de tenter de faire leur deuil et fermer cette tragique page. a conductrice qui accumule plusieurs circonstances aggravantes a toujours soutenu qu'elle avait un profond trou de mémoire sur les circonstances de l'accident survenu ce 7 juillet 2018.À leur arrivée sur les lieux vers 7h15 ce funeste matin, les gendarmes avaient découvert une Peugeot 406 qui venait de Saint-Gilles-les-Hauts en direction de Plateau Caillou, très endommagée. Aucune trace de freinage n'avait été repérée rue Raphaël Barquissau à Fleurimont.





Sarah N., 24 ans, blessée au bassin et aux jambes, était la seule survivante. Selon nos informations, elle participait à une soirée organisée chez Giovanny Fetisoi qui



L'affaire avait été audiencée une première fois en février 2019. Mais les investigations à cette époque n'avaient pas permis au tribunal de juger en l'état. Car en creux se posait à ce moment-là la question de savoir qui conduisait le véhicule. Aussi,



Quatre ans après le décès du trio qui a marqué toute La Réunion, les résultats des expertises et autres investigations ont permis de déterminer que Sarah N. s'était vraisemblablement assoupie au volant. La vitesse excessive et l'alcool seraient à l'origine d'une perte de contrôle suivie d'une sortie de route.



Sur cette portion limitée à 30km/h, Sarah N, définitivement considérée comme la conductrice, roulait à une vitesse comprise entre 80 et 100km/h. Huit heures après les faits, son taux d'alcoolémie avait été relevé à 0.70gr/l. Il faut garder en mémoire que l'on perd entre 0.10 et 0.15 gr/l par heure. Le SMUR et les pompiers avaient constaté sur place le décès de Jérémy Acadine, 23 ans, de Nelly Perrot, tout juste 20 ans. Le pronostic de Giovanny Fetisoi Miha était très engagé et le jeune homme de 18 ans avait succombé à ses blessures à la fin de la journée.Sarah N., 24 ans, blessée au bassin et aux jambes, était la seule survivante. Selon nos informations, elle participait à une soirée organisée chez Giovanny Fetisoi qui fêtait sa réussite au baccalauréat. L'affaire avait été audiencée une première fois en février 2019. Mais les investigations à cette époque n'avaient pas permis au tribunal de juger en l'état. Car en creux se posait à ce moment-là la question de savoir qui conduisait le véhicule. Aussi, l'affaire avait été renvoyée devant le parquet, invité à mieux se pourvoir.Quatre ans après le décès du trio qui a marqué toute La Réunion, les résultats des expertises et autres investigations ont permis de déterminer que Sarah N. s'était vraisemblablement assoupie au volant. La vitesse excessive et l'alcool seraient à l'origine d'une perte de contrôle suivie d'une sortie de route.Sur cette portion limitée à 30km/h, Sarah N, définitivement considérée comme la conductrice, roulait à une vitesse comprise entre 80 et 100km/h. Huit heures après les faits, son taux d'alcoolémie avait été relevé à 0.70gr/l. Il faut garder en mémoire que l'on perd entre 0.10 et 0.15 gr/l par heure.