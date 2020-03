Société Tribune libre des facteurs anti-Covid-19: "Bougez avec La Poste"





"Tandis que les autorités et les soignants se 'battent' contre l’inconscience de la population qui ne respecte pas le confinement, la direction de la Poste de la Réunion se bat, elle, contre ses facteurs", juge le collectif:

A l’heure où la France entière est concernée par la pandémie du Covid 19, où l’ensemble du pays met en place le confinement total, un groupe célèbre résiste courageusement à la lutte contre la propagation du virus.



Mesdames et messieurs les gramounes, restez bien à l’abri chez vous, la poste se charge de vous livrer le virus directement à domicile dans vos boites aux lettres.



Plus sérieusement, en métropole nous recensons chaque jour de nouveaux cas de collègues facteurs positifs au Covid 19 malgré les mesures de précaution et les gestes barrières mis en place là-bas.



Nous savons depuis peu que cette souche résiste plusieurs heures voire plusieurs jours sur les surfaces inertes.

Tandis que les autorités et les soignants se 'battent' contre l’inconscience de la population qui ne respecte pas le confinement, la direction de la Poste de la Réunion se bat, elle, contre ses facteurs pour qu’ils continuent à travailler, et ce malgré des conditions sanitaires insuffisantes. Refus du droit de retrait par les directeurs d’établissement, courriers pour mettre la pression au personnel pour les dissuader d’utiliser ce droit, menaces de sanctions disciplinaires, confusion et manipulation sur les repos de cycle des agents ayant fait grève la semaine dernière…



Dans la réalité du métier de facteur, les mesures et gestes barrières sont impossibles à appliquer. Vous commencez la journée par des travaux intérieurs où vous êtes une cinquantaine de personnes confinées à moins d’un mètre les unes des autres, à manipuler dans un rythme soutenu colis, lettre, bac et autres structures.



Vous partez en tournée et vous distribuerez plusieurs centaines de plis et colis en un temps calculé, et bien souvent sans aucun point d’eau ou moyen de vous laver les mains efficacement.



Un même véhicule peut servir à plusieurs personnes dans la même journée et ces véhicules ne sont nettoyés qu’une fois de temps en temps quand la charge de travail des facteurs le leur permet.



Et enfin, le nettoyage du centre courrier s’il devait se faire dans les règles pour éliminer le risque de transmission du covid 19 prendrait la nuit.



Nous avons la chance d’être au stade 1 de cette épidémie, et si pour une fois, la poste de la Réunion donnait l’exemple en participant pleinement à la non propagation du virus et à la protection de ses salariés et de la population qu’elle est sensée 'servir'. Les mesures prises en métropole ont été insuffisantes, celle du gouvernement timides et non assumées.

Monsieur le directeur régional de la poste de la Réunion, messieurs les directeurs de plaque, des facteurs en pleine forme et sereins quant à la santé de leurs proches seront capable de remettre les services postaux en ordre de marche dès la fin de cet épisode épidémique. Ayez confiance en nous et montrez-nous que nous pouvons avoir confiance en vous. Dans un courrier, le collectif des facteurs anti-covid ne cache son inquiétude vis-à-vis de la direction de La Poste, à qui elle reproche de ne pas mettre en place les conditions sanitaires suffisantes.







