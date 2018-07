Société Tribune libre de Juliana M'Doihoma : PLUS JAMAIS ÇA! L’insincérité budgétaire ne doit pas rester impunie Après le rapport de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) qui révèle clairement les mensonges budgétaires du Maire de Saint-Louis, l’heure n’est-elle pas venue pour que la République sanctionne sévèrement ce type de comportement qui creuse le fossé entre les citoyens et la politique ? La piste de la reconnaissance officielle d’un “délit d’insincérité budgétaire” réprimé pour les élus locaux devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) mérite à mon sens d’être sérieusement étudiée... Monsieur le Maire doit être sanctionné pour sa faute.

La publication ce vendredi 13 juillet de l’avis de la Chambre régionale des comptes (CRC) sur la situation budgétaire de la commune de Saint-Louis a fait l’effet d’une bombe que même le plus beau feu d’artifice ou la venue du plus grand groupe local ou international ne sauraient effacer !



Aucun des pseudo-arguments avancés jusqu’ici par le Maire de Saint-Louis ne résiste donc à la réalité des chiffres et de l’analyse indépendante et impartiale des magistrats de la CRC. L’insincérité du budget communal est donc caractérisée noir sur blanc !

Depuis le début de la semaine, fidèle à sa méthode préférée - manipulation et victimisation -, M. Patrick Malet tente de faire croire à la population saint-louisienne et riviéroise que le budget communal était sorti de ce que l’on appelle « la tutelle » depuis belle lurette et que la procédure de contrôle budgétaire de cette année ferait exception à celle pourtant en vigueur depuis 2009....

FAUX ! La « mise sous tutelle » que le Maire agite en épouvantail n’est en réalité rien de plus que la procédure de contrôle budgétaire en vigueur depuis l’apparition d’un déficit excessif en 2009 : un examen du budget par la CRC et un « règlement d’office » par le Préfet. Le dernier arrêté préfectoral de « règlement d’office » (« tutelle préfectorale » donc selon le langage usuel) date du 3 juillet 2017, soit l’an dernier à la même époque. La preuve à nouveau en image ci-après.



Qu’est ce qui est donc véritablement différent cette année ?

Ni plus ni moins que la mise en lumière d’une INSINCÉRITÉ budgétaire, notion qui ne traduit pas seulement une simple erreur d’écriture comptable ( « la trompé! l’erreur est humaine ») , mais qui indique au contraire un OUBLI VOLONTAIRE (« la fé exprès ! »).

Ainsi, force est de constater que la seule véritable ignominie que l’on puisse mettre à l’index aujourd’hui, c’est le comportement d’un Maire qui s’est vanté à tort du retour à l’équilibre budgétaire de la commune et qui en a même fait un prétexte pour justifier une indécente inscription à la hausse de l’enveloppe dédiée aux indemnités des élus. Sans surprise, la CRC épingle le Maire de Saint-Louis sur ce point et demande au Préfet de La Réunion de procéder au retrait de cette augmentation. Le 23 mai dernier, ce n’était déjà pas le bon moment ni la priorité! Cela ne peut encore moins le devenir désormais que la lumière a été faite sur l’état réel des comptes de la commune!

Autre fait choquant révélé par la CRC : inscrire en recettes dans le budget communal un emprunt pour lequel la commune n’a pas obtenu d’accord de la part des banques !

« baisse des impôts » : c’était inscrit où dans le budget primitif (BP) 2018 ? Nulle part !

« plan de titularisation » pour les employés communaux : c’était budgété à quelle ligne du BP 2018 ? Nulle part!!... (Au passage, Monsieur Ie Maire, les syndicats attendent toujours un RDV sur les suites des engagements pris au moment de la grève de l’an dernier ...) Ainsi, toutes les baisses demandées par la CRC - y compris les plus regrettables comme celles qui vont affecter les subventions au CCAS, à la caisse des écoles et aux associations - ne sont rien d’autre que le résultat de l’insincérité du Maire et de sa volonté délibérée de mentir à la population. Un principe de base doit être rappelé : dans une gestion budgétaire en bon père de famille, on ne peut pas dépenser ce que l’on a pas ou inventer des crédits qu’on a pas réussi à obtenir! Gramoune la toujours dit : Ou peut pa donne sak ou na point! Je rajouterai : fé déjà sak y fo ek sak nana !

Après le temps de la RÉVÉLATION par la CRC, vient donc le temps de la DÉSOLATION pour les citoyens et contribuables du territoire... Cependant, en ce symbolique 14 juillet qui rappelle à chacun d’entre nous la puissance agissante de citoyens révoltés et en ordre de marche pour une cause juste, je tiens à aller plus loin que le mécontentement et la critique et mettre en débat une question qui se pose avec une acuité majeure :

l’heure n’est -elle pas venue de passer également à l’étape suivante ?

Celle de l’ACTION ! La réaction même !

Au final, le maintien de la tutelle préfectorale serait déjà un 1er rempart contre les dérives attendues d’un Maire d’ores et déjà entré en campagne électorale...(mais qui peine à mobiliser, malgré des dépenses de communication insensées et le recours à des groupes musicaux de renommée pour tenter d’attirer une population qui n’est visiblement pas dupe de la manœuvre...).

La sanction des urnes finira elle aussi par tomber ! Mais cela ne suffit pas! Il convient d’aller plus loin pour protéger notre commune de ce type d’agissement qui s’apparente clairement à un délit caractérisé. La présentation par un maire d’un budget insincère peut-elle restée impunie ? Il importe, pour la majorité silencieuse des citoyens, que ces méthodes cessent définitivement et que notre ville ne connaisse plus jamais ça! Ainsi, si la faute morale du Maire de Saint-Louis est d’ores et déjà mise en lumière, nous sommes nombreux à nous rencontrer pour envisager une action judiciaire visant à faire reconnaître une faute pénale...

Pour ma part, dans un contexte où le gouvernement s’est engagé dans une démarche résolue de moralisation de la vie publique et dans une procédure de révision constitutionnelle, je propose que nos pouvoirs publics se saisissent pleinement de ce sujet et complètent le cadre juridique pour y définir et réprimer clairement le délit d’insincérité budgétaire qui nourrit le fossé entre la population et ses élus ...La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) pourrait utilement être mobilisée pour sanctionner les maires qui se rendraient coupables de ce type de délit.

#SaintLouisDanKèr

Juliana M’DOIHOMA

Citoyenne et élue de Saint-Louis

