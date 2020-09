Communiqué Tribune libre de David Lorion : Ne pas permettre le retour des insecticides néonicotinoïdes en France

Le ministre de l'Agriculture a annoncé une dérogation pour l'utilisation de néonicotinoïdes dès la saison prochaine pour la culture de la betterave sucrière et ce, pour trois saisons au maximum, alors même que le principe général de l'interdiction des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018 a été établi par les lois « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » de 2016 et « EGALIM » de 2018. Le Député David LORION a souhaité réagir vivement à cette décision de renoncement qui n'honore pas le Gouvernement. Publié le Vendredi 11 Septembre 2020

Le ministre de l'Agriculture a annoncé une dérogation pour l'utilisation de néonicotinoïdes dès la saison prochaine pour la culture de la betterave sucrière et ce, pour trois saisons au maximum, alors même que le principe général de l’interdiction des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018 a été établi par les lois « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » de 2016 et « EGALIM » de 2018.



Vous avez naturellement attiré mon attention, au titre de votre action de protection des abeilles et de l’apiculture, et je souhaite particulièrement vous en remercier.



Vous connaissez mon engagement en faveur de la biodiversité, de la préservation de la nature, de la lutte contre le réchauffement climatique, d’une agriculture performante et raisonnée, d’une alimentation saine et durable. Il m’aura conduit à être membre du Comité de soutien des élus à l’abeille et aux apiculteurs, conscient de la nécessité d’améliorer rapidement l’environnement de l’abeille et des insectes pollinisateurs.



Aussi, je déplore fermement la décision annoncée par le gouvernement, qui représente un recul dommageable, et je ne la soutiens pas. Au contraire, conscient de la difficulté des agriculteurs, j’aurai souhaité que l’Etat puisse mobiliser le cas échéant les fonds de calamités agricoles pour indemniser les exploitants betteraviers au regard des conditions climatiques du dernier hiver, mais aussi proposer d’autres modes opératoires pour protéger à l’avenir les récoltes, en l’occurrence des virus causant la jaunisse de la betterave.



Dans l’hexagone et dans nos territoires ultramarins, la nécessaire transition écologique pour le plus grand bénéfice de nos populations doit être sans cesse promue. La détermination du Gouvernement doit être utilisée, sans renoncements, à une harmonisation européenne sur l’usage des pesticides, notamment sur l’interdiction des insecticides néonicotinoïdes, par leur nature et leur usage, dévastateurs et polluants de tous les milieux naturels.



