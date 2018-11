Courrier des lecteurs Tribune libre de AGIR 974 - Non à l'incinérateur !

Qui peut croire un seul instant à une telle fable : un collectif de réunionnais se serait spontanément fondé à l'issue d'une réunion de 700 personnes organisée par plusieurs associations, soutenus par le Maire de Saint-Pierre et Président de la CIVIS, en vue de militer en faveur de la construction d'un incinérateur à Pierrefonds.



Des associations paramunicipales, des élus et agents communaux et intercommunaux mobilisés « à l'insu de leur plein gré » (comme en témoigne le nombre impressionnant de véhicules avec les logos de la mairie et de la CIVIS garés aux alentours du lieu de la réunion, et notamment sur le parking près de l'église), des militants : environ 200 personnes convoquées pour donner un semblant de crédit à cette pure manipulation.



Les habitants de Pierrefonds ont-il véritablement envie qu'un incinérateur se construise près de leurs maisons, de leurs école et crèche ? Assurément non ! Comment pourront-ils vendre leurs biens immobiliers ou les louer s'ils veulent s'éloigner du site du futur incinérateur ? Ils seraient condamnés à rester près de cette « usine de la mort » !



Les Saint-Pierrois, les habitants des communes du Sud, et les Réunionnais dans leur grande majorité sont opposés aux conséquences néfastes évidentes pour l'environnement et pour la santé publique qu'un incinérateur, rebaptisé pour mieux tromper la population « UVE » (Unité de Valorisation Energétique), aura.



Ceux-là même qui sont aux commandes depuis près d'une vingtaine d'années ont laissé le site d'enfouissement de Pierrefonds être saturé pour aujourd'hui clamer qu'il n'y aurait d'autres alternatives qu'un incinérateur à plus de 200 millions d'euros …



Cette campagne de communication « gros doigt » en faveur de l'incinérateur intervient comme par hasard à quelques semaines de la signature du marché pour la construction dudit incinérateur : il faut arrêter de prendre les réunionnais pour des imbéciles ! La décision a été prise par le Maire de Saint-Pierre, Président de la Civis et d'ILEVA (le syndicat mixte qui porte le projet d'incinérateur) et on voudrait faire porter cette responsabilité terrible par un prétendu « collectif de réunionnais » piloté et partial ...



Il existe des alternatives tant à l'enfouissement qu'à l'incinération des déchets : c'est vers cet avenir qu'il faut résolument se tourner. Imrhane MOULLAN, AGIR 974 - Référent départemental « LES CONSTRUCTIFS » à La Réunion Lu 129 fois





Dans la même rubrique : < > Il y a deux de Gaulle comme il y a deux Pétain Les systèmes économiques aériens réunionnais sont en train d’être repensé