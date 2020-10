Tribune libre d’Yveline Fain : "MIO, Sauvons nos jeunes !"

Depuis de trop nombreuses semaines, nous assistons aux ravages de la Covid-19 sur notre société. Si nous veillons à juste titre sur nos seniors, notre jeunesse ne doit pas pour autant être mise de côté. Déjà en difficulté bien avant la crise, nos jeunes se retrouvent aujourd'hui confrontés au spectre du chômage et il incombe à nous, élus, de leur envoyer des signaux forts pour justifier la confiance accordée par nos administrés.



C'est dans ce contexte que la Mission Intercommunale de l'Ouest a désigné le 1er octobre dernier son nouveau Président, le Maire de Saint Leu Bruno DOMEN. Aussi importantes que puissent être les différentes délégations attribuées aux 5 maires des communes de l'ouest, la tâche qui l'attend est considérable : plus que jamais la MIO se doit d'être présente pour permettre à nos jeunes, surtout les plus éloignés de l'emploi, de s'insérer efficacement et durablement sur le marché de l'emploi.



Je lui fais pleinement confiance pour accomplir cet objectif, et je dois avouer que j'ai accueilli cette nomination avec un certain soulagement ! Parce que même s'il est de coutume, lors de la passation de pouvoir, de saluer par politesse le travail de son prédécesseur, il faut reconnaître que Monsieur le Maire de Trois Bassins n'avait pas saisi le sens de sa responsabilité au sein de cette structure, en mélangeant accès à l'emploi aux jeunes et accès à l'embauche de son 4ème adjoint de l'époque. Pas saisi non plus cette occasion pour mener des actions appropriées auprès des jeunes de notre territoire !



Face à cette crise majeure pour l'emploi, je n'ose imaginer le sort réservé à notre jeunesse sans ce changement de présidence.



Je ne doute pas, Monsieur Le Président de la MIO, que vous savez faire preuve de plus de sérieux et de professionnalisme, et que vous saurez insuffler une nouvelle dynamique aux côtés d'employés qui font un travail remarquable.



Yveline FAIN, élue au conseil municipal de Trois Bassins