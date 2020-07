A la Une . Tribune libre : "Une garden-party, pourquoi ?" de Julie Pontalba

Dans une tribune libre, la 4e adjointe à la mairie de Saint-Denis et vice-présidente de la CINOR fustige le maintien de la Garden Party de la préfecture en cette période de crise sanitaire et sociale. L’élue dénonce également le 14 juillet qui "sonne faux" à La Réunion. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 12 Juillet 2020 à 10:52 | Lu 497 fois





La Tribune libre :



Une garden-party, pourquoi ?

Le Préfet de La Réunion a décidé d'organiser une "garden party" le 14 juillet dans les jardins de la préfecture. Est-il sérieux ? Il semble que non, pour des raisons sanitaire, sociale, et Républicaine.



En effet, nous sommes en pleine croissance de la pandémie à La Réunion. Si en Europe, la courbe s'est inversée après avoir atteint un pic, ici c'est le contraire. La recrudescence des personnes contaminées devrait plutôt conduire l'autorité de l'État à la prudence et à l'exemplarité. Est-ce raisonnable, dans ce contexte, d'inviter des personnalités dont la fonction rend leur présence incontournable ? Comment le Préfet peut-il ordonner le respect de règles draconiennes pour la population et dans le même temps organiser un regroupement de centaines de personnes autour d'un buffet ? On se rappelle, pendant le confinement, de l'image de ce pauvre bougre recevant une lourde amende parce qu'il allait acheter du pain. Et là, c'est la fête.



Il y a la raison sociale. La moitié de la population dispose d'un revenu qui les place sous le seuil de pauvreté. Trente pour cent survivent avec des minimas sociaux. Les conditions de vie de ces personnes se sont aggravées durant le confinement, d'autres ont perdu leur emploi ou fermé leur entreprise. Elles ne seront pas invitées à la Garden Party. Pourquoi ? Pourtant, n'est-ce pas leur argent, l'argent de tous les contribuables, qui paye ces mondanités ? Au même moment, les médias rendent compte d'une initiative musulmane de distribution de colis alimentaires à des nécessiteux.



Il y a la raison Républicaine. Le 14 juillet à La Réunion sonne faux. L'évènement commémore la prise de la Bastille en 1789 pour renverser le pouvoir en place, les privilèges, avec comme symbole la devise : « liberté, égalité, fraternité », le tout élargi à l'idée d'union de la Nation. Or, ces moments révolutionnaires en France n'ont pas ébranlé la structure esclavagiste dans notre île puisque le régime a été aboli en 1848, soit plus d'un demi-siècle supplémentaire d'abomination.

Est-il donc vraiment sérieux d'organiser cette Garden-Party quand le monde entier vient d'être ébranlé par la survivance de cette époque esclavagiste. Les plaies de l'Histoire sont encore béantes. Le Préfet et ses invités pourront-ils fêter dignement, sans une minute de silence pour les victimes de la France dans le monde entier ? Pourront-ils boire et déguster sur cette terre d'esclavage aggravée par l'indemnisation des propriétaires d'esclaves, mais absolument rien pour les nouveaux affranchis ?



Enfin, est-ce fraternel de faire la fête quand, en 3 mois, on dénombre 30 000 morts par coronavirus, en France ? Pour moins que cela, cette fête « républicaine » a déjà été annulée plusieurs fois dans le passé, alors pour quelle nécessité la maintenir cette année ?



Julie PONTALBA.



Dans une tribune, Julie Pontalba, récemment élue 4e adjointe à la mairie de Saint-Denis et 15e vice-présidente de la CINOR, s’attaque au maintien de la garden-party de la préfecture lors de la Fête nationale. En plus de l’aspect sanitaire, c’est surtout le symbole qui choque Julie Pontalba.Le Préfet de La Réunion a décidé d'organiser une "garden party" le 14 juillet dans les jardins de la préfecture. Est-il sérieux ? Il semble que non, pour des raisons sanitaire, sociale, et Républicaine.En effet, nous sommes en pleine croissance de la pandémie à La Réunion. Si en Europe, la courbe s'est inversée après avoir atteint un pic, ici c'est le contraire. La recrudescence des personnes contaminées devrait plutôt conduire l'autorité de l'État à la prudence et à l'exemplarité. Est-ce raisonnable, dans ce contexte, d'inviter des personnalités dont la fonction rend leur présence incontournable ? Comment le Préfet peut-il ordonner le respect de règles draconiennes pour la population et dans le même temps organiser un regroupement de centaines de personnes autour d'un buffet ? On se rappelle, pendant le confinement, de l'image de ce pauvre bougre recevant une lourde amende parce qu'il allait acheter du pain. Et là, c'est la fête.Il y a la raison sociale. La moitié de la population dispose d'un revenu qui les place sous le seuil de pauvreté. Trente pour cent survivent avec des minimas sociaux. Les conditions de vie de ces personnes se sont aggravées durant le confinement, d'autres ont perdu leur emploi ou fermé leur entreprise. Elles ne seront pas invitées à la Garden Party. Pourquoi ? Pourtant, n'est-ce pas leur argent, l'argent de tous les contribuables, qui paye ces mondanités ? Au même moment, les médias rendent compte d'une initiative musulmane de distribution de colis alimentaires à des nécessiteux.Il y a la raison Républicaine. Le 14 juillet à La Réunion sonne faux. L'évènement commémore la prise de la Bastille en 1789 pour renverser le pouvoir en place, les privilèges, avec comme symbole la devise : « liberté, égalité, fraternité », le tout élargi à l'idée d'union de la Nation. Or, ces moments révolutionnaires en France n'ont pas ébranlé la structure esclavagiste dans notre île puisque le régime a été aboli en 1848, soit plus d'un demi-siècle supplémentaire d'abomination.Est-il donc vraiment sérieux d'organiser cette Garden-Party quand le monde entier vient d'être ébranlé par la survivance de cette époque esclavagiste. Les plaies de l'Histoire sont encore béantes. Le Préfet et ses invités pourront-ils fêter dignement, sans une minute de silence pour les victimes de la France dans le monde entier ? Pourront-ils boire et déguster sur cette terre d'esclavage aggravée par l'indemnisation des propriétaires d'esclaves, mais absolument rien pour les nouveaux affranchis ?Enfin, est-ce fraternel de faire la fête quand, en 3 mois, on dénombre 30 000 morts par coronavirus, en France ? Pour moins que cela, cette fête « républicaine » a déjà été annulée plusieurs fois dans le passé, alors pour quelle nécessité la maintenir cette année ?Julie PONTALBA.





Publicité Publicité