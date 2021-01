[Tribune libre]Tapage nocturne assourdissant à Saint-Paul : que font nos dirigeants ?

Voilà cela fait maintenant plus d’un an que nous, St-Paulois habitant dans les environs de la rue de la baie, sommes exposés du vendredi au dimanche soir au bruit insupportable des pousseurs avec des moteurs qui font un bruit de bombe et des voitures sono assourdissantes avec des basses qui vous soulèvent le cœur, qui se donnent rdv à la grotte des premiers français ( pardon "grotte du peuplement"...)



Cela commence vers 23h pour se terminer vers 5h du matin.

Malgré nos plaintes à la gendarmerie, nos pétitions à la mairie, nos courriers et nos appels ... personne ne bouge !



On nous met un couvre feu le 31 mais des le 1er les rassemblements recommencent de plus belles ! C’est un vrai foutage de gueule !



Quand on appelle la gendarmerie, on se voit répondre : « on ne peut rien faire, ils sont trop nombreux , on n’a pas assez de personnel etc... ». Par contre ils sont sur les plages à 18h ... pour soit disant mettre de l’ordre ... les plagistes dérangent qui ? À pardon c’est le COVID !

On vit dans un monde de fous !



Alors les honnêtes gens qui bossent la journée et qui voudraient dormir la nuit et surtout qui paient leurs impôts sont tout simplement abandonnés à eux même face à des cafards qui sortent la nuit à partir de 23h et qui vont se coucher quand le jour se lève !



Mesdames et messieurs les dirigeants qu’attendez-vous pour réagir ! Qu’attendez-vous pour juste faire votre job : protéger vos concitoyens ! Ceux qui votent !



À la grotte de St-Paul la solution est simple : fermer ce parking la nuit .



On nous montre le préfet sur les routes avec les gendarmes... mais monsieur je vous assure que si le week-end vous venez sur la route devant le cimetière marin ... vous constaterez un nombre incalculable d’infractions ! Mais voilà c’est beaucoup plus compliqué et peut-être un peu plus sportif !



Vous attendez quoi un accident ! C’est fait ! Un incendie ? C’est fait ! Un meurtre ?....