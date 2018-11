Courrier des lecteurs Tribune libre - Plaidoyer pour un traité de paix envers la Planète…





Un accord historique afin de limiter la hausse des températures en dessous de 2°C a été signé par 197 pays en 2015.



Mais le 1er juin 2017, les États-Unis annoncent leur retrait de l'Accord de Paris sur le climat.



De plus, certains pays n’ont pas encore commencé la transformation de leur modèle économique pour le rendre plus viable humainement : la température mondiale ne cesse d’augmenter !



Des objectifs moins meurtriers notamment pour les populations insulaires et leurs écosystèmes se profilent dans la prochaine COP 24 prévue en décembre 2018 à Katowice, en Pologne.



Dans le prolongement des accords de Paris, il s’agira de maintenir la hausse des températures à 1,5 °C.



La facture de l’érosion anthropique



Quels moyens seront mobilisés? Le directeur de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) annonce déjà la hausse des émissions de gaz à effet de serre issues du secteur énergétique alimenté à 80% par le pétrole, le charbon et le gaz.



Pour réussir le chantier du développement responsable, ces ressources ne doivent plus être brûlées. Si localement c’est une nécessité d’avoir un axe sécurisé reliant l’Ouest et le Nord, de construire de nouvelles voies de transports, pouvons-nous imaginer le développement de notre île libéré de la facture pétrolière ?



De même, l’infiltration naturelle de l’eau dans la terre et les différents habitats végétaux sont rudemment mis à l’épreuve. Du chantier du basculement des eaux à la perforation de la croûte terrestre dans un schéma de carrières ; l’écosystème est transformé, gravement impacté par l’artificialisation des sols.



Quelles en seront les conséquences sur les risques d’inondations, la gestion des eaux, la pluviométrie, les nappes phréatiques, les captages, les forages, la sécheresse grandissante? La Réunion pourra-t-elle encore produire de l’eau de source pour tous ses habitants?



Alors que, la montée des océans, l’acidification des mers et le blanchissement des coraux exposent toujours plus le littoral réunionnais à l’assaut des vagues : le trait de côte ne cesse de rentrer, le territoire s’amenuise !



Ces bouleversements vont s’amplifier, le montant de la facture de l’érosion anthropique sera extrèmement lourde pour les générations à venir.



Paul Vergès : « en hommage à un rêve partagé, à un idéal commun… »



« La crise est une création de l’être humain, tout comme le pillage des espèces vivantes ou l’exploitation des carburants fossiles. Il en est de même pour l’explosion démographique qui est aussi le fait de l’homme. Nous entrons donc dans une période de l’histoire où l’homme prend conscience pour la première fois que toute l’évolution ou la destruction de la planète n’est que la conséquence de l’activité humaine » analysait Paul VERGÈS - extrait du livre Immortel- Gilles Bojan.



Est-il encore temps d’arrêter le massacre? Nous ne sommes que des hôtes, la terre ne nous appartient pas. "On n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants » écrivait Antoine de Saint-ExupÉry. La planète est le bien commun de toute l’humanité d’hier, d’aujourd’hui et de demain.



Ainsi, aux modalités de « l’écologie punitive » visant à augmenter le prix des carburants pour entre autre freiner leur consommation, existe-t-il une alternative ?



Certainement, La Réunion possède tous les atouts : le solaire, le vent, la marée-motrice, les énergies thermiques des mers, la méthanisation, la géothermie pour réussir le défi de l’autonomie énergétique en un temps record.



Appliquer au plus tôt la transition énérgétique sans attendre l’entrée en vigueur de l’accord de Paris en 2020, c’est faire de la croissance verte un puissant levier pour agir en faveur de la santé, de l’emploi, et de la baisse des prix…



Daniel Honoré « Si ou serve pas kosa ou ansèrv …»



Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 600 000 enfants sont tués chaque année par la pollution de l’air. Les femmes enceintes, les enfants sont les plus vulnérables et ceux de moins de 5 ans plus exposés en raison de leur espace de vie proche du sol. Allons-nous continuer « à ceinturer » notre île dans un plan carboné ?



« Il est temps de fonder une civilisation responsable de son environnement, qui saura stopper le pillage par les forces productives de la flore, de la faune, des matières premières et respecter toute la chaîne de la biodiversité. C’est cet enjeu qui devra être amorcé durant la prochaine décennie et bien au-delà. » Paul VERGÈS.



En ce moment, une enquête publique du Comité de l’Eau et de la Biodiversité Réunion se déroule du 2 novembre 2018 jusqu’au 2 mai 2019 en vue du prochain SDAGE 2022-2027 (Schéma Directeur de l'Aménagement et de la Gestion des Eaux), votre avis est important sur le site



Le questionnaire prévoit des encadrés pour vos suggestions. Vous pouvez partager votre opinion, votre expérience, votre réflexion.

Nous avons tous la liberté d’entreprendre pou nout peï et pour le monde un peu comme le disait Daniel HonorÉ « Si ou serve pas kosa ou ansèrv…lorsque tu as grandi dans un pays, tu as toujours une dette envers lui et les gens qui y vivent ».



Tous ensemble, agissons pour ne rien regretter demain ! La commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1945 a été le point de convergence de près de 98 délégations étrangères et de 72 chefs d'Etat pour célébrer la paix. Ce rassemblement à Paris en rappelle un autre : celui de la 21ème Conférence des parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Patricia COUTANDY La militante, Commune de Sainte-Suzanne 3ème Adjointe déléguée à l'agenda 21 et Communication





