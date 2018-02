Courrier des lecteurs Tribune libre - Mairie de la possession : de la tourmente à l'oppression

Depuis plusieurs années déjà, je n'ai eu de cesse de dénoncer le climat de terreur qui règne à la mairie de la possession au travers de mes tribunes libres ou au sein du conseil municipal.



Force est de constater que malgré les promesses régulières de la maire de faire cesser la désorganisation anarchique et criminelle de l’administration, rien ne change et les services municipaux s’enlisent de plus en plus entrainant avec eux des agents totalement anéantis.

Aujourd'hui plus que jamais, j’éprouve de la solidarité avec ses employés dévoués qui subissent des injustices chargées de partialité et de préjugés sans fondements. Malheureusement pour certain, hélas de plus en plus nombreux, cette atmosphère toxique finit par se répercuter directement sur leur état de santé avec parfois des conséquences dramatiques.



Contrairement à ce que se plaît à proclamer la maire, peut-être pour s’en auto-persuader elle-même, rien ne va plus au sein de la collectivité. La colère gronde... Tout va de mal en pis...

Non ! Mme Miranville, vos nombreux recrutements extérieurs pour remplacer et "asservir" les employés en poste ne créent pas de la sérénité !



Non ! Mme Miranville, vos beaux discours, et vos tromperies sur le soi-disant bien-être des agents communaux ne dupent plus personne !



Non ! Mme Miranville, la valse des cadres (4dgs, 5drh, 4dst et j'en passe la liste serait trop longue !!...) Et les nombreuses mutations, évictions, d'employés, sans aucune considération pour leur professionnalisme et leur savoir-faire, tout cela ne crée pas la condition de stabilité nécessaire au bon fonctionnement d'une collectivité !



Non Mme Miranville, le saupoudrage visant à améliorer les conditions de travail des agents via un coup de peinture par ci, quelques plantes vertes et quelques tableaux de zen attitudes accrochés aux murs par-là, ne suffisent plus aujourd’hui !



Non, Mme Miranville vos mails de blagues totalement déplacés à destination des employés de la ville, ne sont pas dignes de ce que vos agents sont en droit d’attendre de leur patronne et ne les font pas rire du tout !



Non, Mme miranville, la “privatisation” des services municipaux ne soulage ni ne valorise les agents communaux qui veulent continuer à travailler au service de la population !



Vos sourires enjôleurs et figés qui apparaissent toujours à propos, ne charment plus,

et vos « larmes de crocodile » qui jaillissent quand vous êtes à court d’arguments n’émeuvent plus personne !



Les employés communaux espéraient juste une évolution de leurs conditions de travail. Ils ont eu foi en cette nouvelle équipe pour être le porteur de ce changement, ils ont été trompés par de beaux discours et des promesses tronquées. Ils ne méritent sûrement pas le traitement qu’on leur inflige insidieusement chaque jour.



Ils sont victimes d’une véritable imposture ! Ils en prennent toute la mesure aujourd’hui !

Jamais la ville n’a connu autant d'absentéisme, de situations de mal-être, de souffrances au travail... Les plus chanceux sont placés en longue maladie ou en établissements hospitaliers avec parfois des traitements lourds...Pour d'autres qui subissent en silence et prennent sur eux trop longtemps, les conséquences s’avèrent dramatiques et irréversibles. Trop c’est trop ! Cette situation inique n’est pas sans m’évoquer celle dramatique de la principale société de téléphonie nationale qui avait institutionnalisé en son sein des pratiques collectives de harcèlements il y quelques années...mais il est vrai que la couleur affichée était différente.



Dans ce contexte de tension extrême, mes marges de manœuvre sont malheureusement réduites. En tant qu’élu responsable je ne peux que continuer à alerter l'opinion publique dans l’espoir qu’un jour les institutions judiciaires et d’État, qui seul ont le pouvoir de réagir, se penchent sérieusement sur ce qui se passe vraiment à La Possession.



Je conclurais en renouvelant mon soutien total et solidaire à tous les employés de la ville, au service de la population avant tout, qui subissent et assistent impuissants à la dégradation de leurs conditions de travail.



« L’oppression d'un peuple ou même d'un seul individu est l'oppression de tous » (Mikhaïl Bakounine). Ne restez pas isolés, n'acceptez pas l'oppression » !



De tout cœur avec vous, Philippe Robert, Votre conseiller municipal et départemental Lu 81 fois





