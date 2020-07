A la Une .. Tribune libre : "Le triomphe du vert" selon Yvette Duchemann

En ce week-end d’installation des maires élus au second tour, l’ancienne candidate écologiste à la mairie de Saint-Denis est revenue sur le résultat de ces élections municipales. La conseillère municipale ne boude pas son plaisir de voir quatre femmes accéder à la tête d’une commune, mais surtout de voir la vague verte déferler sur le pays. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 07:36 | Lu 414 fois





Bien évidemment, Yvette Duchemann ne peut que se réjouir de voir son engagement devenir incontournable dans l’échiquier politique. Une fierté que la conseillère départementale a formulée dans une tribune libre intitulée "le triomphe du vert", que nous vous relayons.





LE TRIOMPHE DU VERT

Je salue tous les maires élus ce 28 juin 2020 et très particulièrement les quatre femmes maires de nos villes à La Réunion.



Je salue aussi les électrices et les électeurs qui se sont déplacé(e)s ce 28 juin car ne rien faire, c’est laisser faire. L’abstention a été encore une fois la reine. Et il y a encore beaucoup de travail pour redonner confiance à la population.



En attendant, le choix en France hexagonale d’élire des maires écologistes montre bien un tournant dans l’histoire politique française. Un vote pour la nature, pour une justice sociale, pour une justice climatique, pour l’humanité. Une forte inspiration à un autre mode de vie plus solidaire, plus juste pour tous.



Ce choix de villes à gouvernance écologique va certainement contraindre le gouvernement à prendre de vraies décisions écologiques et à arrêter de faire semblant. Exemple si la transformation écologique pourra bénéficier de 15 milliards d’euros, 23 milliards sont réservés à l’aérien et à l’automobile… Nous l’avons souvent répété : rompre avec le productivisme ne veut pas dire moins d’emplois, c’est bien le contraire. La vague du chômage et notamment chez les jeunes est un défi qu’il va falloir relever et l’ECONOMIE VERTE EXISTE.



Cette économie qui se doit d’être au service du vivant.



Je salue aussi le travail des 150 personnes tirées au sort de la convention citoyenne pour le climat CCC. Des propositions cohérentes pour une politique GLOBALE, nous ne sommes pas là dans de l’écologie incantatoire mais dans de l’écologie concrète, applicable, celle qui touche nos quotidiens. 150 propositions pour réduire notre impact sur notre biodiversité.



Les élections à venir, départementales, régionales vont être cruciales pour notre avenir, notre devoir sera d’aller voter dès le premier tour.

Le changement ce n’est pas l’affaire d’une élite politique, le changement c’est notre VIGILANCE À TOUTES ET À TOUS.



MERCI



