A la Une .. Tribune libre : "Le réchauffement climatique, pourquoi La Réunion est aussi en danger?"

Par Une Réunionnaise qui s'interroge - Publié le Dimanche 5 Septembre 2021 à 10:56





C’est le lieu où la science se met en position d’envoyer des messages aux politiques qui écoutent.



Il ne s’agit pas pour les participants d’aboutir à un consensus de façade, mais de mettre en équation des actions concrètes en faveur de l’environnement et des politiques volontaires à mener de façon prioritaire pour préserver la planète.



La Réunion n’échappe malheureusement pas à l’urgence climatique comme l’ont montré, cette année encore, le record des fortes chaleurs sur certaines zones de l’île, les importantes précipitations, conséquences dernièrement des inondations dans le sud sauvage, et des glissements de terrain à Salazie ou à Cilaos…



D’autres exemples sont constatés chaque jour par les Réunionnais. Parmi eux on peut montrer dès aujourd’hui : l’érosion des terrains, la pollution de la Mare à Poule d’eau à Salazie qui menace tout autant d’autres étangs comme celui très apprécié de l’Étang de Saint-Paul, le recul des plages dans l’Ouest et la disparition, dans les Hauts, de la faune, comme le « ptit oiseau la Vierge », et de la flore endémiques…



L’empreinte de l’homme n’est bien sûr pas étrangère à la dégradation des paysages et à leurs conséquences directes. Il est constaté, chaque jour, que les visages environnementaux s’abîment par la construction confuse de logements, qu’un équipement construit sur un terrain dit « contraint » risque de céder, que l’utilisation abusive d’engrais chimique pénétrant directement dans le sol et la nappe phréatique contamine chaque jour davantage petits et gros poissons et leur environnement aquatique. Des métaux lourds restent en suspension et sont avalés par des anguilles, par exemple pêchées par notre amateur du dimanche, et se retrouvent dans nos carris…donc dans nos assiettes…c’est aussi une question de santé publique.



Fort heureusement, il existe aussi à la Réunion des solutions qui peuvent rapidement être concrétisées, grâce à la coexistence de deux dynamiques majeures : Des hommes : la réalité des expériences politiques menées sur le terrain, la volonté d’agriculteurs faisant le choix économique d’une agriculture locale Bio, soutenu dans leurs efforts par l’Europe, des compétences d’ingénierie internes exercées par des jeunes qualifiés dans les entreprises, de la volonté d’hommes et de femmes d’agir au travers d’organisations telles que la SREPEN Réunion etc.

De la science accessible pour tous : des recherches d’éminents observateurs de la nature et géographes réunionnais comme le regretté Thérèsien CADET, mais également l’actuel René ROBERT, ex-Maître de Conférences à l’Université de la Réunion, pour ne citer qu’eux, qui ont publié de nombreux rapports dans l’objectif de tirer la sonnette d’alarme depuis plusieurs années déjà auprès de nos décideurs. Cependant, tout ce savoir et savoir-faire ne peuvent être valorisés sans la prise de conscience et l’adhésion de chaque Réunionnais. Chacun par le changement de quelques gestes inadaptés et d’habitudes de consommation inappropriées, par sa participation aux projets « éco-citoyens » à l’échelon de sa ville ou de son quartier… par son respect de la nature et des paysages de son île...Chacun est ainsi garant de valeurs fondamentales qu’il transmettra à ses enfants et petits-enfants.



C’est aussi à ces conditions et par la mobilisation du plus grand nombre que l’État, les collectivités locales, et les forces vives pourront collaborer ensemble pour une politique ambitieuse en faveur de la performance environnementale et de l’amélioration de l’attractivité du territoire réunionnais dans les meilleurs délais.



