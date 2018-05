Tribune libre Joé Bédier: "licenciements à la Région: la ficelle est un peu grosse"

La présidence de la région ne badinerait pas avec les règles, notamment lorsqu’il s’agit d’emplois publics : à preuve, pourrait-on croire, le licenciement spectaculaire de deux chargés de mission, qui auraient dissimulé des activités lucratives exercées en parallèle.



Mais la ficelle est un peu grosse. A qui peut-on faire croire que ces activités, dont le cumul avec les fonctions à la région n’était pas autorisé, étaient vraiment ignorées de l’employeur ? Pour l’un d’entre eux la société en cause existait même depuis 2014 et le chiffre d’affaires dont la presse fait état indique qu’il devait lui consacrer un temps non négligeable. Personne n’est dupe quant aux motifs officiels avancés de ces licenciements, qui cachent certainement d’autres raisons, mais l’opération de communication table encore une fois sur un manque de discernement de la population et c’est ainsi que certains politiques jugent toujours les Réunionnais.



Cette intransigeance affichée ne peut par ailleurs faire oublier une politique de recrutements qui ne se distingue pas par sa rigueur, loin s’en faut : 500 agents recrutés sur la période 2015-2017 (+ 23 % d’augmentation des effectifs), sans justification par des transferts importants de compétences, et un nombre de chargés de mission, certains étant des politiques reconvertis, dont on a peine à connaître les véritables missions.



Il est temps qu’on arrête de nous faire prendre des vessies pour des lanternes.