Communiqué Tribune libre Joé Bédier: "Saint-André sinistré: le père absent, le fils arrogant"

Chaque chose en son temps, il est temps pour moi de vous livrer mon point de vue sur la gestion municipale suite au passage du cyclone Fakir.



Mon premier constat est l’absence totale du maire. Il se dit qu’il est parti pour un mois et demi voire deux, bref, sans doute pour régler une fois de plus ses affaires personnelles.



Quoiqu’il en soit, et compte tenu de la situation, il aurait du prendre le premier avion pour être aux côtés des administrés et gérer au mieux les situations des sinistrés, elles sont très nombreuses.



Je veux exprimer ici toute ma solidarité envers celles et ceux qui ont subi des préjudices, pour certains lourds, notamment les agriculteurs et commerçants.



On pourra pointer (à raison) les défaillances du préfet et de Météo France, mais je voudrais vous rappeler la gestion anarchique et chaotique de l’aménagement de notre ville depuis 46 ans.



Le constat est général, Saint-André va mal, les administrés le disent partout et de plus en plus.



Le papa absent, c’est le fils qui occupe toute la place en ne laissant aucun espace (médiatique surtout) aux autres élus, même pas à la première adjointe. Quelle arrogance! Juste un exemple pour vous dire combien ce fils prétendant au trône respecte les administrés.



Fakir est passé le mardi 24 et ce vendredi 27, c’est-à-dire 3 jours après, le parvis de la mairie sur lequel avait pris place de nombreuses personnes pour la traditionnelle photo après la célébration d’un mariage, était comme un parc cochon, rempli de boue. J’ai honte!



Connaissant leur niveau démagogique, sans gêne, ni retenue, le père et le fils dans l'optique des municipales de 2020 vous annonceront dans pas trop longtemps des projets faramineux et une ville lumineuse. Joé Bédier, conseiller municipal de Saint-André





