Communiqué Tribune libre : "De la nécessité d’une nouvelle mairie à 22 Millions d’euros en ces temps de récession ?"

Par Jean Gaël ANDA, Conseiller municipal d’opposition et Conseiller Régional - Publié le Lundi 3 Août 2020 à 08:44 | Lu 412 fois

Lors du dernier Conseil municipal de Saint-Pierre du 27 juillet dernier, la majorité a présenté le futur projet prestigieux, de construction de la nouvelle Mairie (" Centre Administratif") d’un coût avoisinant les 22 Millions d’Euros. J’ai voté contre les affaires relatives à cette décision onéreuse et je l’assume ! Pendant toute ma campagne, j’ai fait connaître mon opposition à ce choix, dans le programme que nous avons porté et défendu avec mes colistiers.



En effet, dans cette ville, les investissements prioritaires devraient concerner la réhabilitation des écoles qui en ont grandement besoin, mais aucune prévision en ce sens ! Mieux encore, La Réunion souffre d’une pénurie de logements sociaux et intermédiaires, du mal-logement et d’un coût très élevé du logement social. Saint-Pierre est une des communes les plus pauvres de France et la Réunion est au top 10 des loyers les plus élevés.



Aussi, face à la démographie croissante, la priorité des investissements devrait être consacrée à offrir des logements diversifiés et à améliorer leurs conditions d’accès. Aider ceux qui ont un habitat insalubre à vivre plus dignement, soutenir l’accès à la propriété des classes moyennes, mettre en place des résidences intergénérationnelles et solidaires pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, offrir de nouveaux modèles d’habitats alternatifs et solidaires aux étudiants ... Ces propositions pourraient ainsi permettre d’améliorer les conditions de vie de nombreux saint-pierrois dans une politique volontariste et généreuse. Mutualiser les ressources et les partenariats pour les consacrer aux projets immobiliers accessibles au plus grand nombre me semble être une priorité !



Il est urgent de réfléchir à la mise en place d’une politique favorisant l’accès aux logements pour les plus démunis et les classes moyennes, au lieu d’injecter 22 millions dans un grand bâtiment "bling bling" qui va mobiliser du foncier en plein centre ville, déjà trop bétonné ! Une des raisons de ce choix de la majorité serait de regrouper les services pour plus d’efficacité. Or, de nouveaux modes de travail offrent des méthodes innovantes : télétravail, flexibilité, ... alors que regrouper les services implique plus de concentration humaine dans un centre-ville déjà victime d’un coma circulatoire.



Je me sens "profondément Saint-Pierrois" en m’opposant à ce projet et en préférant des investissements en faveur de ceux qui en ont le plus besoin dans le cadre d’une stratégie globale à moyen terme visant à améliorer le quotidien des citoyens , dans une ville plus verte et plus solidaire ! Je suis "profondément Saint-Pierrois" en défendant une vision du devenir de ma ville, plus respectueuse de l’environnement et de la bonne utilisation des fonds publics. Je suis "profondément Saint-Pierrois", car Saint-Pierre est la ville dans laquelle je suis ancré depuis que mon aïeul Moutoussamy ANDA, commerçant indien , s’y est installé à la fin du 19 ème siècle, à la Ligne des Bambous ; cette ville dans laquelle j’ai grandi et que nous avons tous, le devoir de préserver.





